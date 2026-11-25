Cambiar la categoría de la licencia de conducción es un trámite que pueden realizar quienes necesitan habilitarse para manejar otro tipo de vehículos o, por el contrario, dejar de contar con una autorización de mayor alcance. Sin embargo, no todos los procedimientos exigen los mismos requisito.

La diferencia está en si el conductor busca aumentar o disminuir la categoría. De acuerdo con la información publicada por la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá, quienes desean disminuir la categoría de su licencia no necesitan realizar nuevamente el curso de conducción ni presentar los exámenes teórico y práctico, razón por la cual puede evitar gastos innecesarios.

Para este procedimiento deben acreditar su aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante la evaluación correspondiente en un CRC (Centro de Reconocimiento de Conductores).

En cambio, quienes buscan aumentar la categoría sí deben cumplir requisitos adicionales. Por ejemplo, una persona que tiene una licencia B1 y quiere pasar a C1 necesita realizar el curso de conducción correspondiente a la nueva categoría, además de cumplir las evaluaciones exigidas para obtener esa autorización.

El artículo 24 de la Ley 769 de 2002, que contiene el Código Nacional de Tránsito, establece que la recategorización debe contar con la aprobación de un nuevo examen teórico-práctico para la categoría solicitada y con un certificado de aptitud en conducción.

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Este requisito tuvo un cambio durante 2026. El Ministerio de Transporte había anunciado que el certificado de aprobación del examen teórico comenzaría a exigirse desde el 14 de septiembre para los trámites de expedición inicial y recategorización.

No obstante, mediante la Circular Externa 20261010000317 del 28 de agosto de 2026, la entidad aplazó su exigibilidad y ordenó revisar la capacidad de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación. Por esta razón, mientras el Ministerio no realice una nueva notificación a los organismos de tránsito, no se puede exigir a los ciudadanos ese certificado bajo el nuevo esquema.

Esto no significa que la obligación legal de cumplir los requisitos de recategorización haya desaparecido. La medida aplazó la entrada en operación del nuevo sistema de evaluación.

Para realizar el trámite, el ciudadano debe estar inscrito en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), contar con los certificados correspondientes a la categoría que solicita y encontrarse a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito.

Por tanto, antes de iniciar el procedimiento, es importante verificar las condiciones vigentes ante el organismo de tránsito donde se realizará la gestión.