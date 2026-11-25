El estudio reveló que los conductores pueden pasar hasta 153 horas al año en medio de la congestión. En las horas más críticas, recorrer apenas 10 kilómetros puede tomar hasta 45 minutos.

El trancón también castiga su carro: estas son las partes que más se desgastan

Moverse en carro por algunas ciudades colombianas puede convertirse en una auténtica pérdida de tiempo. Así lo evidencia el más reciente estudio de la empresa neerlandesa de geolocalización TomTom, que ubicó a Bogotá y Medellín entre las 11 ciudades del mundo con mayores problemas de congestión vehicular.

Así se encuentra la movilidad a la altura de la estación Héroes de TransMilenio. Foto: SEMANA

El listado, que analizó 492 ciudades de los cinco continentes, dejó a la capital colombiana en el séptimo puesto mundial, con un nivel de congestión del 69,6 %. En promedio, los conductores pierden 153 horas al año en sus desplazamientos, equivalentes a 6,35 días, mientras que la velocidad promedio de circulación es de apenas 18,9 kilómetros por hora.

Medellín tampoco sale bien librada. La capital antioqueña ocupa el puesto 11, con una congestión del 66,9 % y una velocidad promedio de 20,7 kilómetros por hora. Allí, los conductores pueden perder 153 horas al año, es decir, aproximadamente 6,4 días dentro de sus vehículos.

Pico y placa en Medellín Foto: Getty Images

Sin embargo, hay momentos en los que la situación empeora considerablemente. Entre las 5:00 y las 7:00 de la tarde, la velocidad promedio en Medellín cae hasta los 13,9 kilómetros por hora y el nivel de congestión alcanza el 139,2 %. Los martes, miércoles y jueves son especialmente complicados, con registros superiores al 140 % entre las 5:00 y las 6:00 p. m.

¿Cuáles son las ciudades con peor tráfico del mundo?

El primer lugar lo ocupa Ciudad de México, con una congestión del 75,9 % y 184 horas perdidas al año. Le sigue Bangalore, India, con el 74,4 %, mientras que Dublín, Irlanda, completa los tres primeros puestos con un 72,9 % y 191 horas anuales perdidas.

En Colombia, Cali registra una congestión del 66,9 % y 138 horas perdidas al año. Barranquilla alcanza el 62,8 % y 162 horas, mientras que Cartagena presenta un índice del 57,7 % y 132 horas.

La tecnología desarrollada permite agregar o quitar un carril según la necesidad del tráfico. Foto: Getty Images

¿Por qué cada vez cuesta más movilizarse en Medellín?

Una de las explicaciones está en el crecimiento del parque automotor. Según el Área Metropolitana, en los últimos 20 años se sumaron 1,8 millones de vehículos. Actualmente, circulan 2.289.895 automotores por Medellín y su área metropolitana, frente a los 478.000 registrados en 2005.

A esto se suma el aumento en las matrículas de vehículos nuevos. Según cifras de Andi, Fenalco y Andemos, entre enero y septiembre se registraron 45.331 vehículos, frente a los 29.977 del mismo periodo del año anterior.

Pedro Nel Quijano, presidente de Aconauto, atribuyó este comportamiento a factores como los precios accesibles, la caída del dólar, la competencia entre marcas y las facilidades de financiación.