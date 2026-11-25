La movilidad sostenible ha experimentado un notable crecimiento en Colombia durante 2026, impulsada por la creciente adquisición de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos).

Los elementos clave para prolongar la vida de un vehículo eléctrico

Los más recientes reportes de la Andi y Fenalco indican que, hasta octubre, se han comercializado 44.387 vehículos eléctricos en el país, lo que representa un crecimiento acumulado del 207 %.

El auge de estos modelos responde a diversas ventajas frente a los carros tradicionales, entre ellas el ahorro en combustible, la exención del pico y placa, los incentivos tributarios y el menor costo de mantenimiento. No obstante, la falta de estaciones de carga sigue siendo uno de los factores que disuaden a algunos usuarios de adquirir estos vehículos.

Para responder a esta inquietud, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, anunció la inauguración de la primera de cuatro estaciones de carga para vehículos eléctricos en el corredor Barranquilla-Cartagena.

“Tenemos un gran compromiso con la movilidad sostenible y con los carros eléctricos, que reducen las emisiones de CO₂. Por eso, en las concesiones y los corredores estamos instalando estas electrolineras para que puedan cargar los vehículos eléctricos, cuyos propietarios muchas veces temían salir a carretera por el riesgo de quedarse sin carga”, comentó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

La funcionaria explicó que, gracias a la instalación de estos puntos de carga, los usuarios podrán recargar por completo sus vehículos en un máximo de 30 minutos, según el tipo de vehículo y las características de su batería.

“Esa es una de las grandes apuestas: que todos tomemos mayor conciencia sobre la importancia de cuidar el planeta. Si bien las futuras generaciones hoy están conscientes de ello, también tenemos que fomentarlo desde la política nacional, especialmente en los vehículos que hacen parte de los sistemas de transporte masivo, que evolucionarán próximamente en nuestro Plan de Desarrollo”, afirmó la ministra.

La nueva infraestructura está ubicada en el área de servicio del peaje de Puerto Colombia, en la vía al mar Cartagena-Barranquilla. Dispone de un sistema de carga rápida con una potencia de 120 kW y dos conectores compatibles con los estándares CCS2 y GB/T, lo que le permite atender diferentes modelos de vehículos eléctricos.

También incorpora una pantalla táctil de 7 pulgadas, lector de tarjetas RFID y opciones de activación mediante tarjeta o aplicación móvil. El proyecto fue desarrollado conjuntamente por la Ruta Costera y la marca Voltrelli.