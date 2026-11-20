Los vehículos eléctricos e híbridos se han convertido en uno de los medios de transporte más preferidos por los colombianos.

No solo ahorra dinero: estos incentivos tributarios benefician a dueños de vehículos eléctricos e híbridos

Según reportes de la ANDI y Fenalco, los carros electrificados han ayudado a incrementar la venta de vehículos en lo transcurrido del 2026, llegando a matricular un total de 129.468 unidades nuevas, representando el 46,3% del mercado colombiano.

El auge de estos modelos se debe a los distintos beneficios que no se encuentran en los modelos tradicionales. Sin embargo, uno de estos incentivos está pronto a vencer, por lo que se aconseja a los propietarios conseguirlo antes de que sea demasiado tarde.

Hasta el próximo 15 de diciembre de 2026, se vence el plazo para radicar ante la Unidad de Planeación Minero Energética la solicitud del certificado necesario para conseguir los beneficios a vehículos eléctricos e híbridos contemplados en la Ley 1715 de 2014.

Los incentivos tributarios que no recibirían los usuarios si no realizan el trámite antes de la fecha establecida serían los siguientes:

El certificado de la UPME es necesario para acceder a incentivos como la exclusión del IVA y la exención del arancel de importación. Foto: Getty Images

Los vehículos eléctricos e híbridos que obtienen el certificado expedido por la UPME pueden acceder a la exclusión del IVA, lo que les permite contar con condiciones tributarias más favorables.

Beneficios de la exención del arancel de importación, un incentivo que busca promover la llegada de vehículos más limpios y sostenibles al país.

La normativa vigente permite deducir hasta el 50 % de la inversión realizada en la declaración de renta, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley.

Los vehículos eléctricos pueden acceder a la depreciación acelerada de activos, un mecanismo que facilita la incorporación de estas tecnologías en empresas y actividades productivas.

¿No habrá otra oportunidad para pedir los incentivos después del plazo máximo?

Para los usuarios que no accedan a los incentivos después del 15 de diciembre de 2026, la Ley 1715 de 2014 indica que habrá otra oportunidad de conseguirlos.

La normativa establece que, si no consiguen radicar la documentación para este año, tendrán que esperar hasta el 1 de febrero de 2027 para realizar el trámite, de este modo adquiriendo los beneficios mencionados.

“La radicación de las solicitudes para la emisión del certificado UPME que permite acceder a los incentivos tributarios, podrá realizarse entre el 1 de febrero y el 15 de diciembre de cada año, a través del aplicativo web dispuesto por la entidad, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 5 de la presente resolución”, explica la legislación.