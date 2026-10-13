No solo ahorra dinero: estos incentivos tributarios benefician a dueños de vehículos eléctricos e híbridos

Los vehículos eléctricos e híbridos han tenido un gran impacto en Colombia durante el 2026, registrando sus mayores números hasta la fecha.

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De acuerdo con la ANDI y Fenalco, estas tecnologías se han encargado de matricular un total de 114.255 unidades durante los primeros 9 meses del año, representando alrededor del 46 % del mercado de carros nuevos en el país.

Solamente en septiembre, tanto los eléctricos e híbridos consiguieron sus mejores registros mensuales. Para los vehículos eléctricos, los números indicaron la venta de 5.985 carros, mientras que para los híbridos las cifras fueron de 11.261.

Los vehículos eléctricos e híbridos han ganado participación en el mercado colombiano durante 2026, impulsados, entre otros factores, por los incentivos tributarios. Foto: Getty Images

El cambio que estos autos han tenido en el sector automotor colombiano se ha debido a distintos factores, principalmente por su eficiencia, ahorro económico y, sobre todo, sus beneficios tributarios.

Estos incentivos se encargan de ofrecer ventajas que no se encuentran en los vehículos tradicionales. No obstante, el Gobierno nacional indica cuáles son los requerimientos necesarios para tener estos privilegios.

Los incentivos tributarios que reciben los vehículos eléctricos e híbridos en Colombia

De acuerdo a lo establecido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), los beneficios tributarios que pueden recibir los vehículos eléctricos e híbridos en Colombia son los siguientes:

Exclusión de IVA en la compra de equipos, elementos, maquinaria o la adquisición de servicios necesarios para el proyecto.

Deducción de renta del 50 % de la inversión realizada en el proyecto hasta por 15 años.

Exención arancelaria en la importación de maquinaria y otros insumos necesarios para el proyecto.

Depreciación acelerada del activo aplicable a equipos, maquinaria y obras civiles necesarias para el proyecto.

La exclusión del IVA, la deducción de renta y la depreciación acelerada hacen parte de los incentivos tributarios previstos para proyectos de movilidad eléctrica. Foto: Getty Images

“El crecimiento que está mostrando este mercado hace que los incentivos tributarios cobren cada vez mayor relevancia. Para un comprador particular, pueden reducir el costo efectivo de adquisición del vehículo. Para las empresas que evalúan renovar su flota, puede tener un impacto directo en la rentabilidad y el período de recuperación de la inversión. Por ello, antes de tomar una decisión de compra, la recomendación es revisar si el vehículo es elegible para los beneficios y evaluar oportunamente el proceso de certificación ante la UPME”, comentó Hollman Gustavo Carrasco, Senior Manager de Impuestos y Servicios Legales de KPMG Colombia.

La UPME esclarece que, para recibir estos beneficios, el carro tiene que contar con ciertos requisitos. Solamente se pueden beneficiar aquellos vehículos que son 100 % eléctricos e híbridos PHEV (vehículo híbrido eléctrico enchufable) y HEV (vehículo eléctrico híbrido).

Los vehículos híbridos que cuentan con tecnología MHEV (vehículo eléctrico híbrido ligero) no pueden acceder a los incentivos tributarios.