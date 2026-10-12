Escándalo Ferrari en Bogotá tiene un nuevo capítulo: denuncian “carros secuestrados en Panamá”

Se suma un nuevo capítulo a la polémica de la venta de algunos Ferrari en Bogotá que todavía no ha logrado ser. El caos provocado por el fin de la representación de la marca italiana en Colombia y Panamá ya habría llegado a los tribunales.

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La unidad investigativa del diario El Tiempo aseguró que ya hay denuncias judiciales por delitos de hurto, abuso de confianza, estafa, administración desleal y concierto para delinquir contra la empresa Autos Italianos de Colombia, sus socios y su gerente.

Estas, teniendo como fundamento el incumplimiento que alegan los denunciantes, quienes aseguran que, aunque ya dieron sumas millonarias, no han recibido su vehículo.

Ferrari Foto: Suministrado a Semana

Una de las denuncias reveladas por el medio señala que en enero de 2025, uno de los clientes denunciantes transfirió a la empresa 569 mil dólares, lo que se traduce en 2.271 millones de pesos y, aunque no ha recibido el automotor, este supuestamente habría sido trasladado a Panamá “para facilitar gestiones comerciales”.

“A la fecha, están ‘secuestrados’ en zona franca sin ser posible nacionalización en ninguno de los países”, se lee en las denuncias reveladas por El Tiempo.

Quienes denuncian aseguran que, entre el 9 de junio y el 19 de julio del año presente, han solicitado que se les devuelva el valor de la inscripción del vehículo en el país, para ellos encargarse por cuenta propia de los trámites; aunque no han recibido respuesta alguna.

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Aunque este caso sucedió a principios del año pasado y no se ha generado ninguna solución por parte de la marca o la filial de Colombia, hay otros casos que denuncian lo mismo, aun cuando su carro se los vendieron a finales del año en mención.

Una de las víctimas relató en SEMANA que tomó la decisión de adquirir un Ferrari Purosangue a finales de 2025, cuando en diferentes pagos, completó el desembolso de unos 502 millones de pesos por los que no le han respondido de ninguna forma.

Ferrari Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Por el momento, no es claro el panorama para los denunciantes, quienes alegan que no les han respondido hasta el momento y sus vehículos estarían en Panamá, y desde Ferrari Norteamérica tampoco se ha especificado el futuro de la marca italiana en Colombia.