Avanzar cuando el semáforo cambia a verde parece una acción automática para muchos conductores. Sin embargo, existe una situación en la que acelerar para cruzar una intersección puede terminar convirtiéndose en una infracción: ingresar sin espacio suficiente y quedar detenido sobre una cuadrícula marilla pintada en el pavimento.

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Esta demarcación se conoce como intersección con restricción de bloqueo y tiene una función concreta: evitar que los vehículos obstruyan el paso de quienes circulan por las vías que atraviesan el cruce. Su presencia advierte que los conductores no deben detenerse dentro de ese espacio, incluso si tienen prioridad de paso o el semáforo está en verde.

El Manual de Señalización Vial de Colombia establece que esta demarcación debe utilizarse en intersecciones donde se producen bloqueos por congestión en los tramos posteriores al cruce. Además, debe complementarse con la señal reglamentaria SR-47, conocida como “No bloquear intersección”.

En otras palabras, si el tráfico del otro lado está detenido y no hay espacio suficiente para que el vehículo salga completamente del cruce, lo correcto es esperar antes de ingresar incluso si los demás conductores le pitan. De lo contrario, el conductor puede impedir el paso de los vehículos que circulan en sentido transversal y contribuir a aumentar la congestión.

Multa por bloquear una intersección

El Código Nacional de Tránsito contempla esta conducta en el artículo 131, bajo el código C03: bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito.

La infracción está sancionada con 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Para 2026, esto representa aproximadamente $875,453, tomando como referencia el salario mínimo mensual de $1,750,905.

La sanción no depende de que el conductor haya ignorado deliberadamente la demarcación. Lo relevante es que se configure la conducta descrita en la norma y se cuente con los elementos para acreditar la infracción.

El Código Nacional de Tránsito reconoce que las ayudas tecnológicas, como cámaras de video y equipos electrónicos de lectura, pueden servir como prueba de la ocurrencia de una infracción, siempre que permitan identificar con precisión el vehículo o al conductor.

Esto significa que los sistemas de fotodetección pueden respaldar un procedimiento por bloqueo de intersección cuando cuentan con la autorización correspondiente y cumplen los requisitos legales y técnicos. No obstante, esto no quiere decir que cualquier cámara instalada en una vía pueda imponer comparendos ni que la detección tecnológica convierta automáticamente el registro en una multa definitiva.

Cuando se genera un comparendo mediante estos sistemas, la autoridad debe adelantar el procedimiento correspondiente y notificar al presunto infractor para que pueda ejercer su derecho de defensa.