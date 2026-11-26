Durante el homenaje oficial que recibió en el Gran Malecón del Río de Barranquilla, la actriz Sofía Vergara protagonizó un momento espontáneo al notar entre el público a su primer exesposo, José Luis González. En medio de su discurso frente a su estatua, la barranquillera lanzó una broma sobre la nueva pareja de él, desatando risas entre los asistentes y en redes sociales.

“Valió la pena esperar”: Martha Isabel Bolaños presentó a su misterioso nuevo novio

La ceremonia, celebrada el martes 24 de noviembre a las 5:30 de la tarde, tenía como propósito central celebrar la trayectoria de la protagonista de Modern Family y permitirle conocer en persona la escultura hecha en su honor.

Antes de referirse a su vida personal, Vergara dedicó gran parte de su intervención a resaltar el vínculo que mantiene con su tierra natal, a pesar de llevar décadas radicada en Estados Unidos.

“Barranquilla me dio algo mucho más grande antes; me dio mi identidad, me dio mis raíces, me dio el orgullo de ser costeña”, expresó la actriz ante los invitados, subrayando que conserva intactas sus costumbres y su acento.

Sin embargo, el tono solemne dio un giro cuando la también empresaria ubicó entre los presentes a José Luis González, padre de su único hijo, Manolo González Vergara, quien asistió al evento acompañado de su actual pareja. Lejos de evadir la situación, la actriz decidió mencionarlo abiertamente desde el micrófono.

“En Barranquilla están mis recuerdos más lindos [...]. Hasta mi exmarido salió aquí de Barranquilla. Está ahí el descarado ese, con una mujer nueva 15 años menor que yo misma, descarado”, dijo Vergara entre risas.

Según se observa en los videos del evento que circularon rápidamente en redes, las palabras de la actriz fueron recibidas con aplausos y carcajadas por parte del público, reflejando la relación cordial que mantiene con el padre de su hijo, con quien estuvo casada a principios de la década de los noventa.

En redes sociales, los seguidores de la artista destacaron su espontaneidad. De acuerdo con los comentarios recopilados en las publicaciones sobre el acto, varios usuarios señalaron que la escena demostró el sentido del humor que caracteriza a la barranquillera, con mensajes como: “Sofía siendo Sofía, le saca humor a cualquier vaina” y “Además de bella, inteligente, también sabe que el sentido del humor es fundamental”.

La visita de la estrella colombiana a la capital del Atlántico comenzó el lunes 23 de noviembre, fecha en la que aterrizó en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz acompañada de su hijo Manolo y de su madre, Margarita Vergara.

Tras su llegada, se trasladó bajo un esquema de seguridad a un hotel en el norte de la ciudad, donde fue recibida por familiares y amigos con música y dulces típicos.

A través de sus cuentas oficiales, la actriz compartió detalles de su estadía, en la que disfrutó de muestras culturales como el mapalé y una parranda vallenata, además de sostener un encuentro con Isabella Daes, reina del Carnaval de los Niños 2027.

“La dueña de su corazón soy yo”: el fuerte mensaje de Yina Calderón a la esposa de Giovanny Ayala

El acto del martes en el Gran Malecón del Río estuvo encabezado por el alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule.

Durante la jornada, las autoridades locales le entregaron a Vergara un decreto de exaltación como Barranquillera Ilustre y el Turbante de la Tradición del Carnaval de Barranquilla.

Con este encuentro, la actriz finalmente conoció la escultura creada por el artista local Yino Márquez. Aunque la obra había sido develada oficialmente el 10 de julio de 2025, compromisos laborales le habían impedido a Vergara viajar en aquella ocasión para verla de cerca.