Dos días después del matrimonio entre el cantante Giovanny Ayala y María Gómez, la creadora de contenido Yina Calderón compartió en Instagram una foto de los recién casados con una frase directa hacia la novia.

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El gesto volvió a poner en conversación pública las versiones opuestas que ambos sostienen desde hace más de diez años sobre un supuesto romance.

La publicación apareció en las historias de la empresaria el lunes 23 de noviembre, luego de un fin de semana en el que tanto el intérprete de música popular como la influenciadora fueron tema de conversación en redes sociales por motivos muy distintos.

El sábado 21 de noviembre, Giovanny Ayala celebró su matrimonio religioso con María Gómez en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de Acacías, Meta.

Según imágenes difundidas en redes por asistentes al evento, la recepción continuó en Villa Valentina, la finca del artista, con música en vivo y platos típicos de la gastronomía llanera.

Mientras se desarrollaba la ceremonia, Yina Calderón, recordada por su paso por el reality Protagonistas de Nuestra Tele y por su faceta como empresaria y DJ, se encontraba de viaje en el departamento del Huila.

Durante esos días, varios usuarios en redes sociales comentaron videos en los que se le vio departiendo con amigos e incluso besando al también influenciador Camilo Vega, lo que llevó a algunos internautas a especular sobre su reacción frente al matrimonio del cantante.

La respuesta de Calderón llegó el lunes siguiente. Sobre una fotografía de Ayala y Gómez el día de su boda, escribió: “Puedes casarte con él, pero la dueña de su corazón soy YO”.

Además, acompañó la historia con un fragmento de la canción Piensa en mí, interpretada por el propio artista, cuya letra dice: “Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él”.

El mensaje reactivó un desacuerdo que lleva más de una década en el ojo público. Por un lado, Yina Calderón ha sostenido en distintas entrevistas y transmisiones en vivo que mantuvo un vínculo sentimental con el músico y ha manifestado incomodidad porque él no reconoce esa historia.

Este episodio tuvo un momento recordado por los televidentes durante su participación en La casa de los famosos. El 19 de abril de 2025, Giovanny Ayala ingresó como invitado musical a una fiesta del programa; al verlo cantar temas de despecho, Calderón rompió en llanto, abandonó la reunión y se dirigió al confesionario visiblemente afectada, una escena que volvió a circular tras su reciente publicación.

Por su parte, Giovanny Ayala ha negado de manera reiterada que haya existido un noviazgo. En una entrevista concedida al presentador Camilo Cuervo para el canal musical Radiola TV, el artista explicó su versión sobre cómo se conocieron.

Yina Calderón no se guardó nada tras la boda de Giovanny Ayala Foto: Tomado de redes

Según relató, el primer contacto ocurrió hace más de diez años durante una Semana Santa en Villavicencio, cuando ella ya contaba con reconocimiento.

De acuerdo con el testimonio del cantante, sus hijos le comentaron que Calderón estaba en una finca cercana y él se acercó a saludarla de manera cordial.

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Posteriormente, tras compartir un almuerzo y conversar sobre sus itinerarios, él aceptó llevarla en su vehículo rumbo a Bogotá porque coincidían en la ruta. “Después viene la película de que somos novios y no”, señaló Ayala en esa conversación, en la que también afirmó que nunca existió una relación de pareja.

Hasta el momento, ni Giovanny Ayala ni María Gómez se han pronunciado en sus redes sociales sobre el mensaje difundido por la influenciadora.