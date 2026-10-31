Yina Calderón habló sobre visita a Epa Colombia y destapó verdad de cómo la vio: “Nos dimos un abrazo de despedida”

Yina Calderón volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un video grabado en las afueras de la cárcel de Ibagué, conocida como Coiba Picaleña, donde permanece recluida Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’.

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En la publicación, Calderón mostró parte de las instalaciones del centro penitenciario y se refirió a su amiga con un mensaje que no pasó inadvertido entre sus seguidores. “¿En cuál de todas estas estará mi amiga?”, preguntó mientras enfocaba las instalaciones.

La influenciadora acompañó las imágenes con una frase de respaldo dirigida a Barrera: “Aquí estoy, amiga”, con la que manifestó públicamente su apoyo a la empresaria, quien se encuentra privada de la libertad en ese establecimiento.

No obstante, a través de las historias de su perfil, la creadora de contenido mencionó cómo vio a Epa Colombia, señalando que había salido triste de este reencuentro. La famosa contó lo que vio en el sitio, describiendo el instante que estuvo allí.

Yina Calderón apuntó que vio a su amiga después de dos años, detallando lo delgada que estaba, además de las condiciones en las que se encontraba, pues el sitio no era como Carabineros.

“Estuve en la cárcel La Picaleña. Creo que no la veía hace dos años, la última vez fue en la despedida para La Casa de los famosos Colombia”, dijo.

“¿Cómo la vi? La verdad, una presa más, sin ningún tipo de beneficio, muy baja de peso... la celda no muy atractiva. me vine un poquito triste en cuanto a eso”, comentó.

En cuanto al estado de ánimo, aseguró: “Su celda o su patio con muchas chicas, chiquitico. La vi con ganas de seguir adelante, optimista”.

“Hay algo que me llamó mucho la atención de la cárcel La Picaleña, y es que hay mucha calidad humana, la energía me dejó tranquila. Todo muy justo, en las mismas condiciones, y no son humillantes”, agregó.

Por último, contó que Epa Colombia hizo una petición, mientras se graduaba de un curso de maquillaje que hizo.

“Se estaba graduando, un curso de maquillaje, les mandó muchos saludos... que sigan comprándole sus queratinas. Estaba su esposa, su hija, su mamá. Pero uno dice: ‘Uno tiene muchas cosas y se queja’. Nos dimos un abrazo de despedida, y le dije que hasta la próxima, que espero sea afuera”.