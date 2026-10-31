Reforma al Código de Tránsito se acerca: Gobierno de La Espriella anuncia fecha estipulada para radicarla

El Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella sigue en el desarrollo de la reforma del Código Nacional de Tránsito, con la que busca modificar varias reglamentaciones en la ley vigente.

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Por medio de esta iniciativa se busca modernizar la normativa, proteger el bolsillo de los ciudadanos y priorizar la seguridad vial de los millones de conductores que recorren los corredores del país.

En el desarrollo del IV Congreso de Andemos, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, comentó acerca de los más recientes avances del Gobierno Nacional para cambiar el Código Nacional de Tránsito, indicando que la fecha de radicación sería más pronto de lo esperado.

“Esperamos tener todo listo el 30 de noviembre y radicar el proyecto ante el Congreso el primero de diciembre”, comentó Noguera en diálogo con EL TIEMPO.

El Gobierno nacional avanza en la reforma del Código Nacional de Tránsito, una iniciativa que busca modificar varias disposiciones de la normativa vigente. Foto: Ministerio de Transporte - API

La funcionaria comentó que el país necesita avanzar rápidamente en la reforma del Código Nacional de Tránsito para seguir evitando más casos de siniestros viales con fatalidad.

Noguera afirma que alrededor de 8.700 personas fallecieron por accidentes de tránsito durante el 2025. En lo corrido de este año, un promedio de 26 personas fallecen diariamente, demostrando que la seguridad vial es uno de los temas más preocupantes.

Adicional a esto, la ministra comentó sobre las problemáticas que se viven en el país ante los altos costos de trámites, entre ellas la adquisición de la licencia de conducción, el pago de grúa, un patio o la inscripción de un vehículo, los cuales comenta que son desproporcionados frente a los ingresos de los colombianos.

ELSA NOGUERA, MINISTRA DE TRANSPORTE. BOGOTA SEPTIEMBRE 15 DE 2026. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Tenemos patios que se han convertido en cementerios de motos y vehículos, porque a las personas les cuesta más retirarlos que dejarlos allí. Por eso debemos construir entre todos una reforma que tenga como prioridades salvar vidas, proteger el bolsillo de los colombianos, evitar abusos y simplificar los trámites”, comentó.

La ministra de Transporte aseguró que para la reforma del Código Nacional de Tránsito se busca incorporar distintas tecnologías diseñadas para salvar la vida de los conductores del país. También asegura que se deben establecer normas de tránsito que se encarguen de evitar abusos que se han ido acumulando durante los últimos años.

“Es importante que todos participen en esta construcción colectiva. Invitamos a los ciudadanos a enviar sus aportes mediante nuestra página web, los encuentros regionales y las redes sociales”, declaró.