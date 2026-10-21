¿Qué pasará con las multas de tránsito? Ministra Elsa Noguera revela primeros cambios del Gobierno

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, compartió detalles sobre las modificaciones que se van a aplicar en la reforma del Código Nacional de Tránsito. Durante su paso en el debate que se llevó a cabo en la Comisión Sexta del Senado de la República, la funcionaria comentó sobre uno de los dispositivos que ha sido bastante cuestionado por conductores y sectores del país: las fotomultas.

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Noguera afirmó que estos sistemas, los cuales se encargan de verificar infracciones de tránsito que cometa un usuario, no han tenido un control estricto, indicando que muchas de estas cámaras han aplicado comparendos ilegalmente durante los últimos años, ya que no cumplen con los estándares y permisos de ocupación de la vía.

La jefa de la cartera de Transporte afirma que las cámaras de fotomultas necesitan de dos requisitos: contar con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la cual debe determinar si este dispositivo es necesario para ser instalado, y obtener el permiso de ocupación del espacio público, que es autorizado por el dueño de la vía. Noguera comenta que muchos de los sistemas de fotodetección que hay en el país no cumplen con la segunda obligación.

“No se está haciendo un estudio riguroso como se ha dicho, que es comparendo por comparendo, pero si esa cámara cumple con todos los requisitos, perfecto, el comparendo es legal. Si no lo cumple porque no tiene el permiso de ocupación de la vía; simplemente, todos esos comparendos se caen y no hay que cobrarlos”, afirmó.

La ministra destacó que el Gobierno Nacional tiene que avanzar rápidamente con las entidades de tránsito para poder esclarecer cuáles son las infracciones de tránsito impuestas por los sistemas de fotodetección que se mantienen vigentes, brindando claridad a conductores del país que no saben si deben pagar o no la multa.

Noguera afirma que todos aquellos comparendos irregulares que fueron registrados por las cámaras de fotomulta serán retirados.

“Entiendo la preocupación que hay por parte de los infractores de saber si tienen o no tienen que pagar esta multa, y hay como mucha angustia por parte de ellos, esa ansiedad. Yo creo que ahí tenemos que acelerar el trabajo de la Superintendencia de Transporte con los organismos de tránsito para determinar rápidamente, a través de resoluciones, cuáles se caen y cuáles quedan vigentes. Pero hay que decirlo, gran parte de estos comparendos seguramente se van a caer, porque hay mucha cámara en el país que no terminó de cumplir con el proceso que establece la ley”, concluyó la ministra.