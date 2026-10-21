Sergio Barbosa reveló si está arrepentido de votar por Abelardo De La Espriella y confesó lo que piensa de él: “Miro los hechos”

Sergio Barbosa, reconocido presentador, quedó como protagonista de una ola de reacciones en redes sociales, debido a un contenido que publicó en su cuenta personal de X. El comunicador tocó un tema en particular, despertando opiniones y debate.

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De acuerdo con lo que quedó registrado, el conductor de televisión subió un video a su perfil refiriéndose a la situación que rodeaba al Gobierno actual, específicamente por las decisiones tomadas por el presidente Abelardo De La Espriella.

Ante comentarios y críticas, Sergio Barbosa aprovechó para hablar sobre su apoyo al mandatario, enfatizando que no se arrepiente de ninguna manera por haber votado por esta idea política. El presentador señaló que no siente que el presidente esté contra la comunidad LGBTIQ+ por “pensar diferente”.

El comunicador puntualizó que considera que el Gobierno está llevando las cosas por buen camino, mostrando carácter ante situaciones que antes no se habían manejado correctamente.

“No, no estoy arrepentido de mi voto, ni mucho menos. Tampoco creo que Abelardo De La Espriella esté en contra de la comunidad LGBTI por pensar diferente. Cada quien tiene su manera de ver el mundo. Yo miro los hechos y, pese a la férrea oposición, creo que está demostrando carácter y personalidad. ¿Que no es perfecto? ¡Pues claro! ¿Quién lo es? No se trata de pensar igual en todo, sino de tener criterio propio”, escribió en un post.

En las imágenes se escuchó cómo Barbosa cuestionaba el hecho de que su orientación sexual lo inclinara a la derecha, pues esto no tenía nada que ver, desde su punto de vista, con la proyección política que quería para el país.

“¿Desde cuándo las personas que vivimos abiertamente nuestra sexualidad estamos condenadas a ser de izquierda?”, preguntó.

“Yo no creo que Abelardo De La Espriella sea antiderechos. El hecho de que él piense de una manera y yo de otra no quiere decir que esté vulnerando mis derechos, de ninguna manera. Hasta el momento no lo he sentido”, dijo.

En cuanto a su voto, Sergio expresó que sigue firme con el Gobierno De La Espriella, respaldando el proyecto que quiere realizar.

“En ningún momento voy arrepentido de mi voto, como dicen muchas personas por ahí. Creo firmemente en el proyecto del presidente. Me parece que las cosas van por buen camino”, dijo, hablando sobre aquellos que afirman que se le vulneran los derechos.