Amparo Grisales se confesó sobre Abelardo De La Espriella y reveló lo que piensa de él como presidente: “Siguen sin querer ver”

Amparo Grisales se ha convertido en una de las grandes figuras de la farándula colombiana, dejando una huella imborrable en la televisión con su talento y trayectoria. La celebridad brilla con su estilo y personalidad, plasmando el carácter que tiene en todo instante.

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Recientemente, la ‘Diva’ de Colombia llamó la atención con una entrevista que concedió a Los Protagonistas, de Caracol Radio, donde dialogó sobre diversos temas que rodearon su realidad. La famosa no se contuvo y fue clara, despejando dudas sobre varios debates en el país.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Amparo Grisales fue interrogada sobre el instante que atravesaba Colombia con el mandato de Abelardo De La Espriella, teniendo en cuenta lo que hizo Gustavo Petro en los últimos cuatro años.

La actriz no tuvo problema en contestar, mencionando que estaba muy feliz y emocionada de ver al ‘Tigre’ en el poder, dándole un rumbo distinto a lo que ocurría política y económicamente.

Amparo Grisales fue enfática en que pensaba que el abogado estaba haciendo un trabajo muy bueno, ya que había hecho elecciones acertadas a su alrededor, además de dar una imagen de que cumplirá con lo que prometió desde campaña.

“A mí me encanta que haya llegado el ‘Tigre’ porque, la verdad, si no, nos hubiéramos ido no sé a dónde. Hay otros que son ciegos, siguen como sin querer ver muchas cosas”, comentó al inicio, indicando que le parecía “divino” lo que sucedía en el país.

“Me parece que se ha movido mucho, es súper trabajador, se ha rodeado de gente muy buena, idónea en cada tema. Uno lo ve trabajando de verdad y eso nos hacía falta. La gente está muy optimista y creo que él va a cumplir”, aseguró.

En cuanto a su cercanía con otros expresidentes, la actriz aclaró que había amistad con algunos de ellos, más esto se salía de la política, porque no le gustaba que la encajaran en esas corrientes.

“Yo no soy ni samperista ni santista. A mí no me gusta que me pongan apellidos, simplemente soy amiga, a veces estoy de acuerdo con unas cosas y con otras no”, concluyó.