La llegada de un segundo hijo es motivo de alegría para Catalina Vargas, periodista y presentadora de Noticias Caracol. Sin embargo, esta nueva etapa también ha estado acompañada de desafíos médicos que han hecho que su embarazo requiera especial atención.

La periodista reveló que “al principio, pues el embarazo, la prueba positiva, de una vez fuimos a controles, vamos a revisar cómo está todo. ¡Oh, sorpresa!, hay un mioma”, recordó la presentadora al relatar cómo descubrió esta condición.

En su caso, la explicación de los especialistas le permitió recuperar la tranquilidad. Según contó, la ubicación de la formación no interfiere con el desarrollo de su hijo, pues el mioma y el bebé se encuentran en zonas diferentes. “Gracias a Dios está, el mioma está acá, el bebé está acá, no interfiere en nada”, aseguró en la entrevista.

Presentadora de Noticias Caracol está embarazada: su esposo también trabajó en el noticiero

Catalina Vargas, periodista de Noticias Caracol, anunció que espera su segundo hijo junto a José Miguel Polanco, su esposo y excompañero del canal. Foto: Instagram @catavargasperiodista

La periodista reconoció que el hallazgo inicialmente le produjo temor, especialmente porque conocía las posibles complicaciones que pueden presentarse cuando un mioma afecta el espacio en el que se desarrolla el embarazo. Entre ellas mencionó alteraciones en el crecimiento del bebé y, en determinados casos, un mayor riesgo de pérdida gestacional o parto prematuro. No obstante, aclaró que, de acuerdo con la valoración médica que recibió, su situación está bajo control.

A la presencia del mioma se suma otra condición que hace que esta gestación tenga características particulares: Vargas vive con un solo riñón desde hace más de 13 años. Aunque aseguró que esta circunstancia no le ha impedido llevar una vida completamente normal, reconoció que el embarazo exige una vigilancia médica diferente.

“Y adicionalmente, yo solo tengo un riñón. Entonces llevo ya más de 13 años viviendo con esto, con solo un riñón, con una vida completamente normal, pero para un embarazo sí hay que prestar atención”, explicó la comunicadora.

Nueva baja en Noticias Caracol: querida periodista le dice adiós al canal tras más de cinco años

Su testimonio puso sobre la mesa una realidad poco conocida de su vida personal. Los desafíos de este embarazo no se limitan a los controles médicos. La presentadora también ha tenido que enfrentar síntomas que, según contó, han sido particularmente intensos y muy diferentes a los que experimentó durante su primer embarazo “¡Nada, durísimo el embarazo!”, expresó al recordar las náuseas y los vómitos que la han acompañado, especialmente durante las extensas jornadas de trabajo en Noticias Caracol.

“Las náuseas y los vómitos han sido impresionantes”, relató entre risas. “Con un trabajo también como este ha sido un poco retador, pero es en ese punto en donde uno se da cuenta de que soy más fuerte de lo que creía”, afirmó.

Además, aprovechó la conversación con La Red para reconocer el acompañamiento que ha recibido en el canal. Según dijo, sus compañeros y jefes han estado pendientes de ella, la han acogido y han procurado protegerla durante estos meses.

Este sería el nuevo reto profesional de María Camila Roa tras 10 años en Caracol Televisión

Catalina Vargas y José María unieron sus vidas. Foto: Instagram @josempolanco

“Las mujeres somos de admirar y definitivamente somos unas verracas”, comentó, antes de agradecer el trato que ha recibido en su entorno laboral.

La presentadora también contó que el embarazo tiene un significado especial para su esposo, quien durante el año anterior atravesó varios duelos familiares. Perdió a su padre y a dos familiares muy cercanos, experiencias que representaron momentos especialmente difíciles para él. Por eso, la noticia de la llegada de un nuevo integrante se convirtió en una oportunidad para recuperar la ilusión y celebrar en familia.

La pareja ya tiene definidos los nombres para el bebé, aunque todavía deberá esperar para conocer si será niño o niña. Catalina contó que en aproximadamente 15 días esperaba saber el sexo de su hijo y que, por ahora, tiene la intuición de que será una niña. “Si es niña se va a llamar Juanita y si es niño se va a llamar Juan Martín”, reveló.