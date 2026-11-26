Samuel Morales, hijo del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales, celebró su matrimonio religioso con la creadora de contenido Indira Santamaría este miércoles 25 de noviembre.

La ceremonia, marcada por los votos frente al altar y el acompañamiento de sus allegados, oficializó ante la iglesia una relación que ya contaba con unión civil y que hoy es tendencia en redes.

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La noticia tomó fuerza luego de que el propio artista compartiera en sus redes sociales los detalles de la preparación y los momentos centrales del evento. Con apenas 21 años, el joven intérprete sigue consolidando tanto su hogar como su camino dentro de la música vallenata.

De acuerdo con los videos publicados por los asistentes y los mismos novios en redes, la ceremonia religiosa se caracterizó por una estética sobria y romántica, en la que predominaron las flores blancas. Para la ocasión, Samuel optó por un traje claro con saco blanco, una elección que destacó durante la velada.

Uno de los instantes más comentados en internet ocurrió durante la lectura de los votos matrimoniales. En las grabaciones se observa que Indira Santamaría no logró contener las lágrimas al escuchar las palabras de su pareja, en una escena que generó cientos de mensajes de apoyo por parte de los seguidores de la dinastía Morales.

Al finalizar el acto, una lluvia de papeles blancos acompañó la salida de los recién casados mientras recibían los abrazos de familiares y amigos cercanos.

Como se recordó en las publicaciones previas al matrimonio, Samuel sorprendió a Indira con una pedida de mano frente al mar en Salgar, Atlántico, decorada con rosas blancas y una cena privada.

Antes de llegar a la iglesia este miércoles, ambos jóvenes ya habían formalizado su vínculo por lo civil. En distintas intervenciones en redes, Santamaría había manifestado su entusiasmo por esta etapa, resaltando la estabilidad que han construido pese a la exposición pública y los rumores que en algún momento rodearon su noviazgo.

Más allá de su vínculo con el hijo de Kaleth Morales, Indira Santamaría cuenta con una trayectoria propia en el entorno digital. Originaria de Barranquilla, se desempeña como modelo, estudiante universitaria y creadora de contenido en plataformas como Instagram y TikTok, donde suma cientos de miles de seguidores.

Su trabajo en redes sociales se enfoca en moda, rutinas de belleza, estilo de vida y colaboraciones con marcas de vestuario y cosmética en Colombia.

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Además, suele acompañar a Samuel en sus giras y presentaciones en vivo por el país, protagonizando videos en los que baila y promociona los lanzamientos musicales del joven cantante, quien alterna sus propias composiciones con los clásicos del Rey de la Nueva Ola.

El matrimonio llega en un momento de cambios importantes en el plano personal para la pareja. Según lo compartido por ellos mismos en sus cuentas oficiales, ambos son padres de una niña llamada Kalieth, nombre que rinde homenaje directo al recordado intérprete de Vivo en el limbo y actualmente esperan la llegada de un nuevo bebé, noticia que anunciaron meses atrás y que tiene a sus seguidores atentos a cada paso de su vida familiar.