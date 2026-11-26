La visita de Abelardo De La Espriella al almacén Éxito del sector Contadora-La Castellana, en Cartagena, tras la toma de rehenes, generó una ola de opiniones divididas en redes sociales.

Mientras unos cuestionaron la presencia del mandatario en el lugar de los hechos, otros salieron en su defensa, entre ellos el actor Sebastián Caicedo.

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A través de su cuenta de X, el artista se pronunció públicamente frente a este polémico tema y salió en defensa del abogado al compartir un video con el que dejó ver su postura.

En la grabación que compartió aparecen dos imágenes divididas. Por un lado, se observa a Abelardo De La Espriella bajándose de un avión, mientras que, en el otro, aparece Gustavo Petro frente a un micrófono, recordando uno de sus tantos discursos que generaron controversia durante su mandato por su aspecto.

La publicación llamó especialmente la atención por el contraste entre ambas escenas y por el texto que la acompaña: “Yo prefiero un show en el que caen los criminales y no una tragedia en la que fallecen inocentes”.

Aunque el video fue replicado de la cuenta de otro usuario de esta red social, el actor lo utilizó como una forma de manifestar su postura frente a la polémica que desató la presencia de Abelardo en el Éxito.

De esta manera, Sebastián Caicedo no solo se sumó al debate que generó el operativo policial y militar con el que se rescató a cerca de 30 rehenes en este establecimiento, sino que reiteró su respaldo al actual presidente de la República.

Desde que el abogado asumió la gestión, el actor colombiano ha manifestado abiertamente y de manera incondicional su apoyo a través de las redes sociales. De hecho, el pasado 18 de noviembre, también llamó la atención al cuestionar la convocatoria de Petro, incentivando a los ciudadanos a marchar el 19 de noviembre.

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Para ese momento, Caicedo relacionó a las movilizaciones previstas para la jornada con la situación económica del país y dejó claro que, desde su perspectiva, es el resultado de la administración anterior. “Colombia es el único país del mundo donde un expresidente convoca marchas contra la inflación que él mismo provocó”, anotó desde su cuenta de X.

Con este tipo de declaraciones, el actor colombiano se ha consolidado como una figura pública cada vez más activa en el debate sobre la realidad nacional. Sus opiniones suelen centrarse en la situación política y social del país, las consecuencias que, a su juicio, ha dejado la gestión de Gustavo Petro y sus posturas frente a la actual administración de De La Espriella.