La separación de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos fue una noticia que sacudió al mundo del entretenimiento colombiano, pues ambos se habían convertido en una de las parejas más queridas y estables de la farándula nacional.

Su historia de amor, que estuvo marcada por diferentes muestras de cariño que causaron sensación en redes sociales, despertó gran admiración entre quienes seguían de cerca su relación. Por eso, cuando se conoció que habían decidido tomar caminos separados, el anuncio generó múltiples reacciones y una ola de dudas sobre las razones que los llevaron a ponerle fin a su matrimonio después de más de una década juntos.

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Villalobos fue quien dio la noticia a mediados de 2022 y, aunque se mostró afectada en su momento, admitió que la confirmación de su separación se hizo pública tiempo después de haber tomado la decisión.

Mientras tanto, Sebastián Caicedo guardó silencio hasta que, meses más adelante, reapareció con un cambio de look y reconoció que estaba atravesando por un difícil proceso tras su ruptura con la reconocida actriz.

“Se me cayó el mundo encima”

Hoy, cuatro años después del anuncio de su separación, Caicedo volvió a recordar esta compleja etapa de su vida en entrevista con el pastor Frank López. Durante su conversación, el actor contó cómo logró sanar y darse una nueva oportunidad en el amor.

En primer lugar, confesó que su mayor herida era consigo mismo, “porque yo cometí muchos errores que yo mismo he dicho, y pues estaba en depresión, habían llegado esos pensamientos y por más que viniéramos de situaciones parecidas, mi proceso fue muy diferente”, dijo en relación con el proceso de separación que también vivía su actual pareja, la empresaria Juliana Diez Duque.

“A mi se me cayó el mundo encina, por ser actor, artista, toda esa vida cayó al piso y volver a levantarme, volver a ser yo no fue fácil. Entonces la valía era primero conmigo, pero pues primero ser hijo de Dios”, detalló.

Sebastián Caicedo, actor colombiano Foto: Instagram @iglesiajwc

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Según su relato, enamorarse de Jesús fue lo que lo salvó, por eso, considera que su encuentro con Juliana Diez también hizo parte de un propósito de Dios, pues ambos se conocieron en la iglesia.

Allí, el actor comenzó a interesarse por ella, especialmente al conocer las diferentes labores y actividades que realizaba para servir a Dios, algo que despertó su admiración y que, finalmente, lo llevó a tomar la decisión de quedarse en Medellín luego de haber contemplado la posibilidad de irse a vivir a México para tratar de continuar con sus proyectos actorales.