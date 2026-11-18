La muerte de Alex Miguel Guzmán Díaz, un creador de contenido conocido en redes sociales como ‘La dueña de la noche’, causó conmoción en Cartagena luego de que se conocieran imágenes de la violenta agresión que sufrió en una calle del barrio Olaya Herrera. El joven, de 28 años, falleció después de recibir varias heridas con arma cortopunzante durante un ataque que ocurrió en medio de las celebraciones que había en la ciudad.

Asesinaron a golpes a influencer en Cartagena: su papá reveló detalle clave del crimen

Los hechos se registraron aproximadamente a las 100:00 p. m. de la noche del domingo 15 de noviembre de 2026, en el sector El Tancón, zona Rafael Nuñez. Desde entonces, un video que comenzó a correr por redes sociales ha causado indignación, pues muestra parte del enfrentamiento que terminó con la vida del creador de contenido.

En la grabación se puede ver a Guzmán Díaz, quien llevaba una prenda roja en la parte superior de su cuerpo y una bermuda negra, rodeado por varias personas. Durante ese momento, Alex intenta alejarse, pero tropieza con una moto estacionada y termina en el suelo.

En ese momento, varias personas se acercan y comienza la agresión. Incluso, una de las involucradas lanza una botella, mientras algunos testigos intentan intervenir sin conseguir detener lo ocurrido.

Después del ataque, Alex fue trasladado en moto a un centro asistencial cercano. Luego de esto, una ambulancia lo llevó al Hospital Universitario del Caribe, donde los médicos intentaron atender las lesiones que presentaba en el abdomen, la espalda y los brazos.

Imagen del momento en el que una mujer agrede con una botella al influencer. Foto: Redes sociales- API

Sin embargo, durante la preparación para una cirugía, sufrió dos paros respiratorios y falleció en la madrugada del lunes 16 de noviembre.

La versión de su familia también aportó nuevos detalles sobre lo ocurrido con el influencer. Fernán Guzmán, padre de la víctima, aseguró que su hijo habría intervenido para defender a un amigo que tenía problemas con otras personas.

“Fueron unas 10 personas las que agredieron a mi hijo, entre ellas varias mujeres”, dijo el hombre en declaraciones a El Universal.

Según explicó, Alex no habría sido el objetivo inicial del ataque, sino que terminó involucrado cuando intentó proteger a su compañero.

“Era el amigo de mi hijo al que le iban a dar por un viejo problema, pero mi hijo se metió a defenderlo y por eso terminaron asesinándolo”, añadió.

El padre también afirmó que su hijo recibió tres heridas que resultaron mortales y señaló que el amigo que lo acompañaba sufrió lesiones que no fueron tan graves.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a todos los involucrados y determinar las razones por las que se desató la agresión.

Murió famoso influencer y creador de contenido para adultos en grave accidente: tenía 29 años y su novia lo despidió

Aunque el padre dijo que una de las presuntas implicadas estaría detenida, las autoridades no han confirmado capturas por este caso.

Alex vivía con sus padres en el barrio El Educador, era el tercero de cinco hermanos y también se dedicaba a vender ropa y accesorios. Además, administraba una página de Facebook en la que compartía solicitudes de ayuda y publicaciones comunitarias. Sus familiares y seguidores lo despidieron destacando su “lealtad, sinceridad, nobleza y cariño”.