Coljuegos multa con $116 millones y denuncia ante la Fiscalía a famoso influenciador que rifaba carros de lujo en redes

Coljuegos impuso una multa de $116 millones de pesos al creador de contenido antioqueño Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como ‘Javier Arias Stunt’. La sanción responde a la operación de rifas a través de su cuenta de Instagram sin contar con los permisos legales exigidos en Colombia, una decisión que además incluye una denuncia penal ante la Fiscalía.

Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, enfrenta orden de aprehensión por presunto abuso sexual

De acuerdo con el informe oficial divulgado por la Fiscalía, tras una actuación administrativa se comprobó que el influenciador comercializó juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas sin tener autorización vigente.

Además del pago de los $116 millones, la resolución prohíbe que Arias opere cualquier tipo de juego de suerte y azar durante los próximos cinco años, contados a partir de que el acto administrativo quede ejecutoriado.

El panorama judicial del creador de contenido podría complicarse aún más. Según explicó Coljuegos en su comunicado, el influenciador habría continuado realizando sorteos en sus redes a pesar de tener investigaciones abiertas.

Por esta razón, el organismo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito contemplado en el Código Penal. Será la justicia la encargada de adelantar la investigación y definir su responsabilidad penal.

Con una comunidad que ronda los dos millones de seguidores en sus distintas redes, Javier Arias Castañeda ganó reconocimiento inicial en Antioquia grabando acrobacias de alto riesgo en motocicletas de alto cilindraje por vías principales.

Sin embargo, su popularidad creció exponencialmente cuando cambió el enfoque de sus videos hacia los sorteos masivos de dinero en efectivo, vehículos de lujo y propiedades.

En sus dinámicas de redes, el creador llegó a ofrecer apartamentos amoblados en sectores exclusivos como El Poblado, en Medellín, combos de carros avaluados en más de $500 millones, e incluso vehículos de trabajo como taxis y grúas, permitiendo a los ganadores recibir el equivalente en transferencias bancarias.

Ejército, Fiscalía, Dijín y la DEA participaron en la captura de Javier Arias Stunt. Foto: Redes sociales y Dijín

No obstante, el 2026 ha estado marcado por los estrados judiciales para el influenciador. El pasado 12 de marzo, fue capturado en flagrancia durante un operativo conjunto de la Dijín y la DEA en el corregimiento El Totumo, en Necoclí (Urabá antioqueño), señalado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La enfermedad silenciosa e incurable que le diagnosticaron a humorista de ‘Sábados felices’, luego de un fuerte dolor

Según registros de ese momento, solo en el mes de su captura habría entregado más de $10.000 millones en premios, una cifra reportada en sus redes, pero sobre la cual no existen auditorías públicas que confirmen los montos reales entregados.

Meses después, en septiembre de 2026, un juzgado de Antioquia lo absolvió del proceso por porte ilegal de armas. Tras recuperar su libertad y quedar libre de ese cargo, Arias volvió a ser tendencia al celebrar la decisión judicial comprando un automóvil deportivo cuyo valor superaría los $1.000 millones de pesos, un estilo de vida que hoy vuelve a estar bajo la lupa de las autoridades administrativas y penales.