Este jueves 12 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Catalina Fernández Gómez, recordada en el mundo digital como ‘Cata Amatista’.

La joven actriz y creadora de contenido caleña, de 24 años, murió tras enfrentar durante más de tres años un cáncer cerebral, proceso que compartió abiertamente con sus seguidores y en el que denunció trabas en su atención médica.

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La noticia se dio a conocer a través de un comunicado publicado en la propia cuenta de Instagram de la artista, publicado por sus familiares.

En el texto, sus seres queridos agradecieron las muestras de afecto de quienes acompañaron su recorrido médico y personal, e hicieron un llamado claro sobre la forma en que desean que sea recordada.

“Hoy, Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros”, escribieron sus allegados. Asimismo, agregaron una reflexión que rápidamente generó cientos de reacciones en plataformas digitales: “Y si algo queremos que se lleven de Cata es esto: el cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor”.

Sus familiares también agradecieron a las personas que estuvieron pendientes de su evolución tanto de manera presencial como a través de internet. “Gracias por hacerle sentir que nunca estuvo sola. Gracias por quererla tanto y por ser parte de su historia”, señalaron en el mensaje, asegurando que encuentran consuelo al imaginarla “libre, tranquila y llena de paz”.

Originaria de Cali, Catalina Fernández Gómez construyó su proyecto de vida alrededor de las artes escénicas. Antes de que su estado de salud la obligara a pausar varios de sus planes profesionales, participó en diversas producciones independientes y formó parte de espectáculos teatrales relevantes en su ciudad, entre ellos el montaje de Hamilton presentado en el Teatro Jorge Isaacs.

Su rutina cambió de forma drástica el 23 de marzo de 2023. Tras presentar dolores de cabeza ocasionales, los exámenes médicos revelaron una masa de aproximadamente cuatro centímetros en su cabeza.

Posteriormente, los especialistas determinaron que se trataba de un meduloblastoma cerebeloso, un tipo de tumor cerebral que requirió cirugías y un estricto esquema médico.

Durante 2024, Catalina recibió sesiones de quimioterapia y radioterapia; sin embargo, con el paso del tiempo se conoció que la enfermedad se había extendido hacia su columna vertebral.

Esta situación la llevó a enfrentar no solo el desgaste físico de los procedimientos, sino también obstáculos administrativos dentro del sistema de salud.

La creadora de contenido hizo pública una denuncia contra su EPS, el Servicio Occidental de Salud, debido a una espera de tres meses para recibir los medicamentos formulados por su médico para iniciar una nueva fase de quimioterapia. En ese momento, Fernández advirtió que su oncólogo le había alertado sobre los riesgos de seguir aplazando el tratamiento.

A esa situación se sumó una campaña de financiación colectiva que ella misma impulsó entre finales de 2025 y comienzos de 2026.

A través de videos en sus perfiles, explicó que necesitaba reunir cerca de 250 millones de pesos para viajar a Argentina y acceder a un tratamiento especializado, pues el avance del tumor amenazaba con comprometer su movilidad.

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“Tengo muchas ganas de vivir, sueños por cumplir”, expresó Catalina durante aquella campaña, frase que movilizó a cientos de usuarios que compartieron su caso y aportaron recursos para su causa.

Hoy, tras confirmarse su partida, sus seguidores y colegas del sector cultural en el Valle del Cauca llenan sus perfiles con mensajes de despedida, recordando la entereza con la que asumió cada etapa de su historia.