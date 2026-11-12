Jamil Farah, novio de Carolina Cruz, sorprende con reacción a Juan Manuel Santos tras críticas a Abelardo De La Espriella

Jamil Farah, la pareja de la presentadora Carolina Cruz, terminó involucrado en una conversación política que llamó la atención de los internautas en las redes sociales. El piloto, que normalmente comparte en sus redes cosas de su vida personal y su trabajo, sorprendió al reaccionar a unas declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos sobre el actual presidente, Abelardo De La Espriella.

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La polémica comenzó después de que se conocieran los cuestionamientos de Santos sobre la manera en que el actual jefe de Estado ha mostrado de forma pública los resultados de algunas operaciones militares contra grupos armados ilegales.

Lo que dio Juan Manuel Santos causó una oleada de reacciones y comentarios, y entre ellas estuvo la del novio de la famosa presentadora.

Abelardo De La Espriella - bomba Foto: Pantallazo transmisión Presidencia y Fuerza Pública

Durante una intervención en un foro hecho en Bogotá, con motivo de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el exmandatario dejó clara su preocupación por la forma en que Abelardo De La Espriella ha comunicado estos procedimientos militares.

“Estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo; ha firmando bombas como si fueran un regalo. Espero que eso no sea un mensaje para volver al pasado”, dijo Santos.

Juan Manuel hizo referencia a las oportunidades en las que De La Espriella apareció utilizando prendas militares y firmando una bomba antes de una operación contra las disidencias de las Farc en Norte de Santander.

En medio de la discusión y el revuelo que causó esto en redes, Jamil Farah dejó varios emojis de risa en un post relacionado con lo que dijo el expresidente.

Aunque no escribió un mensaje para explicar su reacción, el gesto despertó curiosidad entre las personas que lo siguen y saben lo que publica en sus redes.

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Lo que escribió el piloto llamó la atención especialmente porque no suele protagonizar discusiones de este tipo. Además, su relación con Carolina Cruz ha hecho que sus publicaciones despierten interés entre los seguidores de la presentadora.

Por ahora, Farah no ha explicado qué quiso expresar con los emojis ni ha dejado en evidencia una posición más amplia sobre las críticas de santos. Por eso, no es posible asegurar si se trató de una burla directa, de mostrar que está en desacuerdo o si simplemente es una reacción espontánea.