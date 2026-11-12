Adriana Betancur expuso el error médico que la tiene viviendo un calvario; sus riñones pasaron del 30 % al 3 % de funcionamiento

La historia de Adriana Betancur volvió a causar preocupación entre sus seguidores, no solo por el delicado estado de salud que atraviesa, sino también por un episodio médico que marcó durante años su vida.

La presentadora aseguró que recibió un diagnóstico equivocado de la enfermedad de lupus por la que fue tratada durante dos años, aunque después confirmó que jamás sufrió de esto y todo fue un error.

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“Al final, nunca tuve lupus”, dijo la presentadora durante el Foro Salud Renal, organizado por la revista Cambio en el mes de marzo del presente año. Allí explicó que antes de conocer sus problemas renales se sentía bien y no identificaba señales de alerta.

“Yo en ningún momento tuve síntomas. Yo puedo decir que fui una paciente asintomática”, recordó.

Según lo que contó, todo comenzó cuando tenía 26 años y se sometió a controles preventivos. Un examen de creatinina mostró resultados alterados y encendió las alertas sobre sus riñones. Luego, los médicos ordenaron una biopsia para conocer el daño que presentaba el tejido renal.

A partir de ese procedimiento llegó el diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune que puede afectar distintos órganos. La presentadora contó que durante dos años recibió tratamiento para esa condición.

“Este diagnóstico lo tuve por dos años y fui tratada como paciente de lupus”, señaló. Mientras tanto, su función renal siguió deteriorándose.

Según la información que se conoció, pasó de tener un funcionamiento del 30 % a apenas un 3 %; esto hizo que para Betancur fuera necesaria la diálisis.

Se conocen detalles cruciales tras la operación de urgencia de Adriana Betancur. Foto: Tomado de redes

En el año 2014, Adriana fue sometida a un trasplante de riñón, pero con el tiempo su organismo rechazó el órgano.

“Yo ya pasé por un trasplante y ya esta es la segunda vez que paso por una diálisis”, explicó al referirse al proceso que tuvo que vivir.

Su caso tomó revuelo en los últimos días luego de que fuera ingresada en estado delicado a la Clínica Palermo, en Bogotá, donde llegó a permanecer intubada.

En medio de la preocupación reciente, también se conocieron señales alentadoras sobre su evolución. El equipo médico informó que Betancur retomó las sesiones de diálisis y logró respirar nuevamente por sus propios medios.

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La familia de la presentadora adelanta gestiones para trasladarla a otro centro médico especializado y dar continuidad a su proceso de recuperación.

La experiencia de Betancur mostró la importancia de los diagnósticos oportunos y del seguimiento médico. Su testimonio llamó la atención sobre el impacto que puede tener una equivocación clínica en la vida de un paciente.