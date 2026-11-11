Recordada exprotagonista de Nuestra Tele habló de salud de Adriana Betancur e hizo llamado: “Desde lo más profundo”

Adriana Betancur, famosa presentadora, angustió a sus fieles seguidores con una delicada noticia que se conoció. Su estado de salud no ha sido el mejor, causando preocupación en miles de personas.

La periodista Adriana Betancur está grave en UCI tras negligencia de la Clínica Palermo: no hay nefrólogo para una diálisis

Leonardo Betancour, hermano de la periodista, manifestó su preocupación por las condiciones médicas que enfrentaba la comunicadora y denunció ante SEMANA presuntas fallas en la atención que recibía en la Clínica Palermo, en Bogotá, donde permanecía en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según explicó, la periodista había tenido que ser intubada y estaba a la espera de un procedimiento de diálisis que, de acuerdo con su testimonio, llevaba tres días sin realizarse por la falta de disponibilidad de un especialista en nefrología. La situación generó preocupación entre sus familiares, quienes advirtieron sobre los riesgos que esta demora podía representar para su vida.

En medio de la incertidumbre por lo que estaba pasando, Johanna Yepes, recordada como Iris Gutiérrez, de Protagonistas de Nuestra Tele, compartió un sentido mensaje sobre la salud de Adriana Betancur.

La también presentadora subió una imagen a su cuenta personal de Instagram, refiriéndose a lo que pasaba con la vida de su amiga y colega. Ambas han trabajado en formatos y proyectos, por lo que se les veía compartir bastante.

“Hoy, desde lo más profundo de mi corazón, solo pido oración para mi querida Adriana Betancur. En medio de este camino y de esta dura prueba que nos ha puesto la vida, he podido comprobar que la fe se multiplica cuando se comparte, y que ningún peso es tan pesado cuando se lleva en compañía”, afirmó, haciendo un llamado a la oración.

De igual manera, Yepes agradeció todo el amor y cariño que le hacían llegar a su amiga, enfatizando en todos los que sumaban su energía para que saliera adelante de este problema de salud, ocasionado por presunta negligencia médica.

“Gracias infinitas a cada persona que ha sumado fuerzas, que ha estado presente y que, incluso desde la distancia, no ha descansado un solo instante gestionando, moviéndose y haciendo lo posible por sacar adelante este proceso a su lado”, escribió.

“Su amor, su energía y su entrega incondicional han sido un sostén inmenso para ella y para todos los que la amamos. Dios les devuelva en bendiciones y salud para cada uno de ustedes. Sigamos unidos en este mismo propósito, pidiendo luz y sanación para mi querida Adri”, concluyó.