Se enredó la llegada de Jorge Bava al Junior de Barranquilla: revelan qué pasó con el negocio

Jorge Bava sigue siendo el principal candidato a firmar como nuevo DT de Junior; sin embargo, el intercambio de documentos está siendo más demorado de lo que se pensaba.

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Desde la prensa barranquillera informan que ya se están revisando otros posibles candidatos, mientras que Carlos Antonio Vélez sostiene que Bava llegará a tomar las riendas del conjunto rojiblanco y no han cambiado los planes de la dirigencia.

Sebastián Viera estará a cargo del último partido de la Liga BetPlay y luego de eso dará un paso al costado para permitir la llegada del nuevo entrenador. Los jugadores, por su parte, saldrán a vacaciones de fin de año esperando el anuncio oficial del club.

Junior de Barranquilla está eliminado de los cuadrangulares y su mente ya está puesta en conformar un equipo competitivo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Aunque hace rato se viene hablando de posibles fichajes, no se anunciarán cambios hasta después de terminar el semestre y anunciar al técnico que asumirá las riendas.

Jorge Bava es uruguayo, de 45 años, con pasos por Colombia, Uruguay y Paraguay Foto: Getty Images

Las versiones de la prensa barranquillera

¿Qué pasó con el acuerdo entre Jorge Bava y Junior? Según varias voces de la prensa barranquillera, en las últimas horas se generaron dudas en la junta directiva del club y hay candidatos de última hora que mostraron su deseo de escuchar la oferta.

“La decisión es por Jorge Bava desde la semana pasada, pero lo que he conocido es que el nombre de (Marcelo) Méndez se ha metido muy fuerte y el nombre de Gustavo Quinteros es el que más ha llamado la atención”, indicó el periodista Jose Hugo Illera.

William González, reportero de El Heraldo, informó que todavía no hay nada concreto por Bava y que Sebastián Viera sigue siendo opción para dirigir a Junior en 2027. “En la última reunión que tuvieron se habló con Sebastián como si fuera a continuar”, apuntó.

Carlos Antonio Vélez se la juega por Bava

A raíz de esas versiones que causaron revuelo entre los hinchas, Carlos Antonio Vélez dio parte de tranquilidad y aseguró que nada ha cambiado entre las partes.

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“Eso se alargó y se alargó porque Junior demoró en mandar los documentos para la firma. Se mandaron hace 48 horas según entiendo, esos documentos se fueron para Montevideo y los están revisando los que manejan a este señor (Bava)”, dijo en su columna de ‘Palabras Mayores’.

Lo que falta es que Jorge Bava reenvié el contrato firmado. “Ese es el estado de cosas, si depronto decide echarse para atrás o Junior cambia las condiciones, pues buscará a otro. Pero los documentos están en manos del señor Bava que tuvo en Santa Fe una magnífica campaña”, sentenció.