Propuesta de Abelardo De La Espriella para Real Madrid: primera condición de Florentino Pérez para jugar en Barranquilla

El gobierno de Abelardo De La Espriella se sigue moviendo en el exterior y el ministro de comercio, Mauricio Gómez Amín, hace las respectivas tareas y ya mueve sus contactos en España con una propuesta y prioridad que comienza a hacer eco en el país. Sería un movimiento clave para fortalecer el turismo en la Región Caribe.

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Aprovechando la mega obra del ‘Supermetro’ en Barranquilla, el gobierno de Abelardo De La Espriella expuso la propuesta a través de Gómez Amín, quien se reunió con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el objetivo de fortalecer los lazos amistosos y comerciales con una de las entidades deportivas más importantes del mundo.

La propuesta es de jugar un partido amistoso del Real Madrid en el ‘Supermetro’ de Barranquilla contra el Junior. A Florentino Pérez ya le fue comunicado este plan y el directivo dio su primera respuesta y mostró las condiciones para que este partidazo pueda ser posible en la Región Caribe en próximas semanas.

Florentino se vio dispuesto a aceptar esta idea en el ‘Supermetro’ pero desea que fuera un ida y vuelta. Es decir, que Real Madrid juegue en Barranquilla y Junior viaje al Santiago Bernabéu.

Álvaro Uribe Vélez con Florentino Pérez Foto: @FundacionRevel

“Si lo hacemos, lo hacemos a doble vía. Que el Junior venga a Madrid y luego yo voy a Barranquilla”, dijo Florentino Pérez ante la propuesta de Abelardo De La Espriella. Por ahora no hay fechas estipuladas para los compromisos, pero sin el ‘Tiburón’ en las finales del fútbol colombiano, diciembre asoma como una seria posibilidad.

Supermetro en la final de Copa Sudamericana

Barranquilla se alista para recibir el ‘Supermetro’, que se considera una de las obras de infraestructura más importantes del año en Colombia. Se espera que en próximos días pueda ser entregado y de inmediato entrar en el dominio de la Conmebol para la sede de la final de la Copa Sudamericana.

Tras 9 meses intensos de obra, el ‘Supermetro’ acogerá la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API

Un arduo trabajo que se ha desarrollado durante todo el 2026 y que avanza a pasos agigantados en esta recta final. Los reportes son más que alentadores. Se ultiman detalles con el tema de la iluminación, tecnología, pantallas, gramilla y silletería.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid CF Foto: NurPhoto via Getty Images

Por estas obras, el Junior ha tenido que ser local en el estadio Romelio Martínez y además se aprovecha que la Selección Colombia no ha tenido compromisos con Eliminatorias en Barranquilla para los trabajos.

Se cree que el Supermetro tendrá capacidad para 65 mil espectadores y se convertirá en el estadio más moderno del país.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia. Foto: SEMANA

Tras la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, se planea el partido de retiro de Teófilo Gutiérrez y ahora el amistoso del Junior ante Real Madrid.