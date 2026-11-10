A las 5:45 p. m. del próximo sábado, 14 de noviembre, justo después de que se terminen todos los partidos en simultáneo programados por la Dimayor, se espera que se realice el sorteo con los ocho clasificados para saber cómo quedarán los cruces de cuadrangulares hacia la estrella de 2026-II.

Atlético Nacional ya se instaló como una de las cabezas de serie, independientemente del marcador que tenga en la fecha 19.

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Su acumulado de puntos le permite mantener el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones; entretanto, América de Cali (36 unidades) lucha por el segundo puesto con Deportivo Cali (34 puntos) y Atlético Bucaramanga (32).

Los partidos se jugarán en tres días diferentes. El jueves se enfrentarán los que ya no tienen aspiraciones de clasificación; el viernes entrará en acción Independiente Santa Fe, que ya está clasificado, y concluirá con Inter Bogotá para saber en qué casilla queda el Rojo.

Para el sábado, la Dimayor colocó a la misma hora siete encuentros. Quedan tres cupos que disputan Independiente Medellín, Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima y Águilas Doradas, pero dependerán de otros resultados.

Así programó la Dimayor la decisiva fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II:

Jueves, 12 de noviembre

Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla - 5:00 p. m.

Llaneros vs. Boyacá Chicó - 7:00 p. m.

Viernes, 13 de noviembre

Internacional de Bogotá vs. Santa Fe - 8:30 p. m.

Sábado, 14 de noviembre

Millonarios vs. Alianza FC - 3:30 p. m.

Deportivo Pereira vs. América de Cali - 3:30 p. m.

Cúcuta Deportivo vs. Jaguares - 3:30 p. m.

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima - 3:30 p. m.

Atlético Nacional vs. Once Caldas - 3:30 p. m.

- Águilas Doradas vs. Independiente Medellín - 3:30 p. m.

- Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza - 3:30 p. m.

Programación de la fecha 19 oficializada por Dimayor. Foto: Dimayor

Cuentas de los aspirantes para clasificar

Para Independiente Medellín, el panorama es favorable. Con 29 unidades está parcialmente clasificado, pero deberá refrendarlo ganando o empatando con Águilas Doradas, que sí o sí está obligado a vencer para aumentar sus posibilidades.

Millonarios depende de sí mismo. Recibirá a Alianza FC en El Campín y una victoria le garantizará la clasificación. Si empata, deberá esperar que Once Caldas, Tolima y Águilas no consigan resultados que lo desplacen. Una derrota también lo obligaría a depender de otros marcadores.

Millonarios es uno de los grandes que jugarán con presión la fecha 19. Foto: Colprensa

Once Caldas, octavo con 27 unidades, visitará a Atlético Nacional. Si gana, clasificará directamente. Un empate le servirá siempre que Tolima y Águilas no ganen. Si pierde, necesitará que ninguno de esos dos rivales ni Cúcuta consigan la victoria.

Deportes Tolima, noveno con 26 puntos, visitará al Deportivo Cali. Necesita ganar y esperar que Millonarios u Once Caldas empate o pierda. Si iguala, requiere que Once Caldas pierda por más de tres goles. Una derrota lo dejará eliminado.

Finalmente, Águilas Doradas, décimo con 25 unidades, tiene el panorama más complicado: debe vencer al DIM y esperar que Tolima u Once Caldas no gane. Además, necesita mejorar su diferencia de gol en los escenarios de empate en puntos.