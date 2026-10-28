Dimayor castiga a figura de Atlético Nacional y no estará contra Santa Fe: baja sensible

Partidazo de Atlético Nacional contra Santa Fe, válido por la quinta fecha de la Liga Betplay, que estaba aplazada debido al terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. El equipo verdolaga saldrá por la victoria en el Atanasio Girardot de Medellín, mientras que el León irá por los tres puntos en una tarea complicada.

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En lo que tiene que ver con novedades para este partido, Atlético Nacional no podrá contar con una de sus estrellas en la zona de ataque: Edwin Cardona, quien fue castigado por la Dimayor y brillará por su ausencia ante Santa Fe. Juan Manuel Rengifo y James Rodríguez se perfilan como sus reemplazos en la titular.

Más exactamente, la Resolución 106 de la Dimayor informó que Edwin Cardona deberá cumplir con una fecha de sanción por quinta amonestación (amarilla ante Medellín), que se debe hacer efectiva en el partido contra Santa Fe.

Edwin Cardona contra el Medellín. Foto: Atlético Nacional

Se trata de una baja muy sensible para Atlético Nacional, pues Edwin Cardona es un jugador que se ha destacado en las últimas fechas en la Liga Betplay y ha sido revulsivo en medio de la estrategia de Lucas González con la rotación de su nómina en este remate de temporada, donde el gran objetivo es la estrella 19.

Nacional por la victoria ante Santa Fe

Ya sin Cardona, Nacional se alista para jugar contra Santa Fe y pelear por la victoria que le permita seguir en los primeros lugares de la tabla de posiciones, y mantener la pelea por la ventaja deportiva para los cuadrangulares; para eso debe posicionarse en los dos primeros lugares de la tabla de posiciones.

Sin duda, es el encuentro más llamativo de la fecha, pues Santa Fe se prevé como un rival muy complicado y es un partido con tinte de clásico. El club bogotano se presenta como cuarto en la tabla de posiciones con 28 puntos y un triunfo bastará para reconfirmar su clasificación a los cuadrangulares de forma anticipada.

Con las cartas sobre la mesa y con la ausencia de Edwin Cardona, se cree que el jugador volvería en el partido contra Atlético Bucaramanga el próximo 2 de noviembre en el estadio Américo Montanini.

🟢⚽🔥 ¡GOL DE EDWIN CARDONA! ¡GRAN DEFINICIÓN Y DEDICATORIA ESPECIAL EN EL CLÁSICO! #LALIGAxWIN https://t.co/4cJ2PdQKJ0 — Win Sports (@WinSportsTV) October 26, 2026

Incluso, Edwin Cardona estuvo muy cerca de la tarjeta roja por la celebración del Topogigio en el clásico paisa. Su gesto desató la polémica; el volante ya tenía una tarjeta amarilla, pero el árbitro Jonathan Ortiz le perdonó la segunda amonestación por el festejo.