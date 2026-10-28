Primeras declaraciones sobre el futuro de Sebastián Viera en Junior: voz oficial se pronunció

Junior de Barranquilla es el primer grande que queda eliminado de la Liga BetPlay 2026-II. El cuadro tiburón tenía escasas opciones matemáticas que se terminaron de fundir con el empate ante Boyacá Chicó en Tunja.

Junior de Barranquilla se despedirá de su primer jugador para 2027: “No va a renovar”

Oficial el primer descendido de la Liga BetPlay 2026: tabla del descenso tras Boyacá Chicó vs. Junior

Sebastián Viera no asistió a la rueda de prensa porque lo expulsaron en los últimos minutos del compromiso, luego de reclamar con vehemencia las decisiones del árbitro Diego Ulloa.

Como reemplazo estuvo su padre, Mario Viera, quien hace las veces de asistente técnico en el Junior de Barranquilla y le tocó tomar la responsabilidad de dar la cara tras la eliminación.

En sus declaraciones habló sobre el contrato que tienen firmado y la promesa que había hecho Sebastián en caso de no lograr el tiquete a los cuadrangulares. “Es un resultado que duele, duele mucho, porque estábamos convencidos de que lo íbamos a sacar adelante”, expresó.

A Junior le quedan tres partidos por delante, que serían los últimos de Viera como entrenador principal. “Nosotros tenemos contrato hasta fin de año. En ese sentido, no lo hemos hablado con Sebastián porque lo que primaba era la clasificación; en ningún momento se nos pasó por la mente que íbamos a quedar afuera”, indicó el uruguayo.

“Nunca perdimos las esperanzas, a pesar de que fueran matemáticas, de que podríamos clasificar y aparte por antecedentes anteriores. Esta vez no sucedió por fútbol y se dio de esta forma. Nos mató un poco la ansiedad y el resultado no alcanzó para seguir peleando”, dijo.

Mauro Silveira presentó disculpas

A un lado de Mario Viera estaba el arquero Mauro Silveira, quien hizo autocrítica ante la afición del Junior de Barranquilla por quedarse afuera de los cuadrangulares. “Quiero pedirle disculpas a todo el mundo, Junior, no solo por este partido, sino por este semestre tan malo que tuvimos”, declaró el guardameta.

Así hablaba Iván René Valenciano de su hijo, de la banda La Roja, y capturado en Medellín

“Sé que muchas veces dijimos que éramos los bicampeones, que hasta el partido anterior yo estaba con la calculadora, porque yo soy así, de los que pelea hasta el final, pero no se dio. Ahora solo queda terminar el semestre de la mejor manera”, agregó Silveira.

El consuelo de Junior es que ya tiene su cupo asegurado para la fase de grupos de la Copa Libertadores y también cuenta con la posibilidad de levantar otro título en la Superliga 2027. “Pensar en el próximo año. Sé que será muy diferente”, finalizó el arquero uruguayo.

¿Cuándo vuelve a jugar el Junior de Barranquilla?

Junior volverá a la acción este sábado, 31 de octubre, enfrentando a Llaneros en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. Dicho compromiso está programado para iniciar a las 6:00 p. m. y la transmisión oficial estará disponible en Win Sports.