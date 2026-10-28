Lionel Scaloni está de luto: selección Argentina confirmó la pérdida que golpea a su DT

Este miércoles, 28 de octubre de 2026, se confirmó el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, director técnico de la selección Argentina.

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A través de un comunicado oficial, la albiceleste le envió las condolencias a su DT y pidió a todo el pueblo argentino que se una para mandarle una voz de apoyo en este difícil momento personal.

“La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”, apuntó la cuenta oficial de la selección.

Scaloni, que está en etapas finales para renovar su contrato hasta el Mundial 2030, tuvo que poner freno en seco a las negociaciones para atender el fallecimiento de su ser querido. “El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!“, agregó el comunicado de Argentina.

El seleccionador argentino tendrá unos días de licencia para despedir a su madre, antes de volver a las labores en la AFA. Su siguiente compromiso oficial es la fecha FIFA de noviembre, donde Argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica.

La lista de convocados se debería conocer en el transcurso de la siguiente semana; sin embargo, ante el imprevisto podrían cambiar los planes de la albiceleste.

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Esta será la primera convocatoria sin la presencia de Lionel Messi, pues el astro rosarino disputó su último partido este mes ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Ese día le hicieron homenaje y le dieron la despedida después de haber anunciado su retiro del fútbol internacional.

Estas son las fechas de los próximos partidos de Argentina:

13 de noviembre : Argentina vs. Uruguay en La Bombonera.

: Argentina vs. Uruguay en La Bombonera. 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina Foto: Getty Images

El anhelo de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni siempre habló de sus padres como una inspiración para conseguir títulos con Argentina. En 2024, luego de conseguir la segunda Copa América, aseguró que le gustaría saber si en su familia se sienten orgullosos de él.

“No estaba bien y lo tenía que decir. Me atormentaba y siempre me va a perseguir el no saber si mis viejos han disfrutado de todo lo que conseguimos. Son cosas que pasan y no todo es fútbol”, declaró al podcast Clank!.

Y agregó que “es la gran espina que tengo clavada. No sé si toman magnitud de lo que hemos conseguido, por sus estados y porque no están como uno quisiera. Sería el regalo más grande de la vida, ellos vivieron por y para nosotros”.