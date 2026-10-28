Así hablaba Iván René Valenciano de su hijo, de la banda La Roja, y capturado en Medellín

El operativo sucedió en la madrugada de este martes, 27 de octubre, en la ciudad de Medellín, durante el despliegue de la Operación Cerco Épico, en la que participaron el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el alcalde, Federico Gutiérrez, quien hasta ese momento era su secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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En imágenes difundidas por presidencia de la República se ve el momento en el que De La Espriella increpa a dos de los capturados. Un detalle que llama la atención y no pasa desapercibido es que los detenidos son hijo e hijastro del exjugador Iván René Valenciano, así le confirmó la Secretaría de Seguridad de Medellín a SEMANA.

El primero fue identificado como Jacobo de Jesús Valenciano Yepes (hijo), de 20 años, y el otro como Eddy Santiago Cuadros Yepes (hijastro), alias Risas.

Los dos cayeron en medio de un segundo operativo de ese gran despliegue contra la banda La Roja en el que las autoridades hicieron 10 allanamientos. Además de Risas, señalado como el coordinador de la banda, y Valenciano, fueron detenidas otras cinco personas.

“Este es Risas y este Valenciano, es que ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas": así fue el momento en que el presidente Abelardo De La Espriella increpó al hijo y al hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/GctNgA82oO — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026

Hace unos meses, Iván René Valenciano, uno de los goleadores más importantes del fútbol colombiano que además vistió la camiseta de la Selección Colombia y se desempeñó como comentarista de fútbol en la televisión, habló de su hijo Jacobo e hizo mucho énfasis en que su familia es vital para su vida.

Iván René Valenciano habla de su hijo

En junio de 2026, en una entrevista en Youtube, Iván René habló de su vida y los excesos que ha tenido desde su juventud que le trajeron muchas dificultades. Asimismo, enfatizó que sus hijos son claves para salir adelante.

Iván René Valenciano vive en Miami Foto: Captura a You Tube: El Mundo De Aco (IVÁN RENÉ VALENCIANO)

Dijo que la relación con sus hijos es muy buena, “la verdad, excelente”. En medio del cariño que les expresó, también fue claro al decir que lamenta no tenerlos cerca, pues actualmente reside en Miami, Estados Unidos.

“Gracias al apoyo de mi familia, a mis hijos Aldair, Anderson, Jacobo”, dijo Iván René en una entrevista con Red+ Noticias en julio pasado.

En el programa Se dice de mí de Caracol TV, Iván René narró las dificultades que vivió cuando apenas Jacobo era un bebé.

“Yo me separo de la persona en Medellín, con la cual tengo un hijo (Jacobo), y entro en una etapa en la que tomaba trago todos los días”, reveló el exjugador.

Durante seis meses, investigadores policiales palparon los movimientos de esa banda, realizaron análisis de líneas telefónicas y más de 100 horas de grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que les permitió identificar cómo se dedicaban al hurto selectivo de joyas, relojes de alta gama y dinero en efectivo, principalmente en los barrios Laureles, Belén y El Poblado, de Medellín, así como en otras ciudades.