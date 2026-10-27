Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Junior consuma su fracaso y se mueven los ocho

La Liga BetPlay 2026-ll tuvo desarrollo este martes, 27 de octubre. Se jugaron dos partidos pendientes por la quinta fecha de la competencia y sus resultados dejaron noticia en la tabla de posiciones.

Oficial el primer descendido de la Liga BetPlay 2026: tabla del descenso tras Boyacá Chicó vs. Junior

Emotivo homenaje a Miguel Castellanos en la Liga BetPlay: gesto del Cúcuta y Águilas Doradas

Águilas Doradas vence a Cúcuta y se mete a los ocho

Águilas Doradas venció por 2-0 a Cúcuta Deportivo, a domicilio, en el estadio General Santander. Los goles fueron obra de Andrés Ricaurte (33′) y Andrés Mosquera Guardia (45′).

🦅💛 ¿Domar al águila? Las garras ya hicieron lo suyo. 🔥😏 En territorio de Norte de Santander, el Águila dejó su huella. 🦅⚽⚽️ #ÁguilasDoradasAntioquia #AntioquiaNosRespalda https://t.co/AVsdmzN8Ak — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) October 28, 2026

Junior eliminado y Boyacá Chicó desciende

Un empate 1-1, en Tunja, que liquida las esperanzas de dos equipos: Boyacá Chicó es el primer descendido de la Liga BetPlay 2026-ll, mientras que Junior de Barranquilla, matemáticamente y oficialmente, queda eliminado de los cuadrangulares finales.

No habrá tricampeonato en Colombia. Junior de Barranquilla se queda fuera de la pelea, aunque fue el último campeón de los dos torneos más recientes (2025-ll y 2026-l).

90’⌚▶️ |1-1| Finaliza el partido. Chicó FC 🆚 @JuniorClubSA #LigaBetPlayDimayor https://t.co/I5b7KkxSCB — Junior FC (@JuniorClubSA) October 28, 2026

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Junior, eliminado

Atlético Nacional es el líder de la tabla de posiciones con 32 puntos en 15 partidos jugados. Los verdolagas, además, también están en la cima de la tabla de reclasificación.

América de Cali (31 puntos), Deportivo Cali (30 puntos), Independiente Santa Fe (28 puntos), Millonarios (26 puntos), Atlético Bucaramanga (25 puntos), Independiente Medellín (23 puntos) y Águilas Doradas (22 puntos), completan el grupo parcial de los ocho clasificados a cuadrangulares.

Fuera de los ocho, pero aún con chances de entrar, asoman Once Caldas, Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima.

Junior de Barranquilla se estanca en la casilla 15 con 16 unidades en 16 partidos jugados. Una pobre campaña para el equipo tiburón, que sus hinchas han criticado tanto en el estadio como fuera de él.

Boyacá Chicó, primer descendido de la Liga BetPlay 2026, se queda en el puesto 16 con los mismos 16 puntos en 16 partidos jugados. Una situación parcialmente calcada a lo que vive Junior.

Los tres coleros de la tabla de posiciones son Jaguares de Córdoba (18 con 13 puntos), Fortaleza (19 con 12 puntos) y Deportivo Pasto (20 con 12 puntos).