La tabla de la Liga Betplay tras derrota del Bucaramanga ante el Chicó y victoria del Junior

La fecha 16 de la Liga Betplay ya se está jugando en los estadios de Colombia y en la noche de este viernes, 23 de octubre, se jugaron los dos primeros compromisos. Tras la acción en la Independencia de Tunja y el Romelio Martínez de Barranquilla, cuatro equipos tuvieron movimientos en la tabla de posiciones.

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A primera hora, Boyacá Chicó fue local en Tunja ante el Atlético Bucaramanga con dos realidades diferentes. El club boyacense pelea en la zona roja del descenso, mientras que el equipo bumangués busca su clasificación a cuadrangulares de forma anticipada.

Lejos de los pronósticos que daban como ganador al Bucaramanga, Boyacá Chicó sorprendió y se quedó con la victoria por la mínima diferencia (1-0). Una anotación de Alejandro Maya sobre el minuto 64 fue suficiente para sumar tres puntos.

Una victoria casi épica para los boyacenses, pues sería cuestión de tiempo para que Boyacá Chicó descienda a la segunda división. El panorama es muy complicado y solo un milagro le podría mantener en la Liga Betplay. Este triunfo solo alarga lo que ya parece consumado.

Mientras que el Bucaramanga perdió una gran oportunidad para escalar en el grupo de los ocho. Esta caída le obliga a sumar de a tres en su próxima salida, también de visitante, contra Santa Fe en El Campín. El equipo del departamento de Santander perdió el invicto de 13 fechas sin perder y puede estar complicando su presencia en cuadrangulares.

Junior no se da por vencido

Igual que el Boyacá Chicó, Junior de Barranquilla necesita de un milagro para clasificar a los cuadrangulares semifinales, pero también es cuestión de tiempo para que sus opciones matemáticas se desvanezcan por completo. El Tiburón le ganó en el estadio Romelio Martínez a Águilas Doradas, llegó a 15 puntos, es 14° en la tabla y solo le quedan 12 por disputar.

🦈⚽🔥¡APARECIÓ DÉIBER CAICEDO! Sobre el cierre del primer tiempo, el atacante marcó y puso el 1-0 de Junior ante Águilas Doradas. 📺Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win, Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPCsWS. https://t.co/3qED6SIPIe — Win Sports (@WinSportsTV) October 24, 2026

Un gol de Déiber Caicedo fue suficiente para que el Junior alcance la victoria y le pueda dar un respiro al técnico Sebastián Viera que sigue en la cuerda floja.

Se espera que este 1-0 sea el revulsivo para que el técnico uruguayo pueda recomponer el rumbo y alistar lo que será la participación en la Copa Libertadores 2027.