Tesla ofrece sus carros con financiación al 0% en Colombia: estas son las condiciones y fecha límite

Tesla Latinoamérica anunció este viernes un importante alivio financiero para los compradores de sus vehículos en Colombia. A través de una publicación oficial de la marca, especificaron las condiciones y los modelos disponibles para el beneficio.

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La compañía, que viene liderando en ventas de vehículos eléctricos en Colombia este año, confirmó que algunos compradores podrán financiar un porcentaje a un 0% de interés.

Este beneficio está disponible para la compra del Model Y y el Model 3 y, de acuerdo con la información oficial divulgada en su página web, estas son las condiciones que deben cumplirse para adquirir este beneficio:

Pagar inicialmente el 50% del vehículo de contado.

Comprar a nombre de una persona natural. El beneficio no aplica a nombre de empresas.

El financiamiento debe pactarse a un plazo máximo de hasta 36 meses (3 años).

Contar con el aval del Banco Santander Colombia S.A., que hace el estudio del crédito.

Para explicar el beneficio en cifras reales, se tomará de ejemplo el Model Y, que vale unos $120.990.000. El comprador debe dar de contado unos $60.495.000 y los siguientes $60.495.000 los podrá financiar a 36 cuotas mensuales de $1.680.417.

Tesla se ha convertido en un fenómeno en Colombia. Su Model Y ha roto todos los pronósticos y con amplia diferencia es el vehículo más vendido en Colombia.

Con 14.381 unidades matriculadas entre enero y septiembre de este año, este modelo ha superado a todos los vehículos de todas las categorías. El segundo carro más vendido en el país este año es la Renault Duster, con 9.027 unidades matriculadas en el mismo periodo de tiempo. Las cifras demuestran la superioridad del eléctrico.

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Tesla Model Y Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

En materia del alivio financiero, se debe tener en cuenta que la fecha límite de este beneficio es el 31 de diciembre de 2026 y solo aplica para carros que se puedan entregar máximo ese día.

Con este anuncio, Tesla se perfila para seguir dominando el mercado, que no solo es impulsado por la novedad de su tecnología, el tipo de experiencia que brinda, sino también por sus alivios al bolsillo de los colombianos y sus habitantes en general.

Para entender el auge de Tesla en Colombia, Eduardo Visbal, el vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, reveló a SEMANA en una entrevista previa:

“El desempeño de Tesla obedece al reconocimiento global de la marca y a una estrategia comercial innovadora que ha generado interés entre los consumidores”, dijo en conversación con este medio.

Eduardo Visbal, gerente del sector automotor de Fenalco. Foto: COLPRENSA

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Finalmente, señaló: “Este resultado es fruto del trabajo que durante años han desarrollado los importadores y distribuidores de vehículos eléctricos en Colombia para consolidar el ecosistema del sector y fortalecer la confianza de los consumidores en estas tecnologías”.