Brewers, con sello venezolano, superan a Tampa Bay Rays y se quedan con el primer juego de la Serie Mundial

Impulsados por sus figuras venezolanas, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este viernes 3 carreras por 2 a los Rays de Tampa Bay en el primer partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas del béisbol de Estados Unidos.

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La joven perla venezolana Jackson Chourio y su compatriota William Contreras se combinaron para remolcar dos carreras y pegar cuatro hits en el triunfal regreso de Milwaukee a una Serie Mundial tras 44 años de ausencia. Este fue el quiebre necesario para tomar ventaja en el primer partido ante un Tampa Bay que presionó en el final.

Los locales sobrevivieron el asedio de Tampa en una última entrada de locura y cuando todo parecía ganado. Los visitantes tuvieron una oportunidad más, se colocaron 3-2, pero fue cuestión de tiempo para que los Cerveceros ratificaran la ventaja y así comandar la serie de este Clásico de Otoño, en el que ambos equipos pugnan por el primer título de su historia.

El segundo episodio de la final, al mejor de siete partidos, se disputará el sábado también en Milwaukee, donde se puede colocar 2-0 y la presión ahora es para Tampa Bay, antes de que traslade la serie al Tropicana Field.

Dominio cervecero

Los locales dominaron desde la entrada inicial, en la que anotaron dos carreras, pero Tampa Bay tuvo a su mano darle la vuelta cuando llenó las bases en el último inning.

La confusión se apropió del American Family Field cuando Milwaukee hizo una doble matanza que parecía dar por terminado el partido. Los árbitros revirtieron la decisión y el partido continuó.

Kevin Cash, mánager de los Rays, salió rápidamente de la caseta para pedir la revisión de la jugada, que fue anulada al detectarse que el pie de Cooper Pratt, campocorto de Milwaukee, estaba fuera de la segunda base por solo centímetros.

Was Cooper Pratt's foot off the bag on this potential game-ending double play? https://t.co/8JpspjM3HY — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 24, 2026

La decisión derivó en una carrera para Tampa con la que se acercaba con el 3x2 todavía con casa llena. El cerrador de Milwaukee, Trevor Megill, apagó el fuego y la presión al ponchar a Jonny DeLuca y así sentenciar el triunfo de los locales.

Así se cierra lo que fue un día histórico y que tanto habían esperado los habitantes de Wisconsin, vestidos de azul y amarillo, amantes de las salchichas, la cerveza y el béisbol. Los Brewers de Milwaukee ofrecieron un espectáculo inolvidable y la acción volverá el sábado antes de volar a Tampa.