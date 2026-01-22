El millonario acuerdo de Mets para fichar a Freddy Peralta: intercambio importante con Brewers, campeón vigente de la MLB

En el béisbol de las Grandes Ligas se vivió uno de los movimientos más importantes en el último tiempo. Los New York Mets ficharon al lanzador dominicano Freddy Peralta y, a cambio, salieron dos de sus mayores prospectos para Milwaukee Brewers.

Los Mets no solamente adquirieron a la estrella de los Milwaukee Brewers, Freddy Peralta, al acuerdo se sumó Tobias Myers, lanzador derecho.

Tobias Myers, incluido en la transferencia. Foto: MLB Photos via Getty Images

A cambio, Jett Williams y Brandon Sproat se fueron para los Brewers. Estos dos jugadores pintaban como los principales prospectos de los Mets, luego de que Williams fuera seleccionado en la primera ronda del draft de 2022.

Millonario contrato de Freddy Peralta

El dominicano Peralta, de 29 años, llega con un salario de $8 millones de dólares por temporada en 2026. Los Mets esperan que el lanzador se convierta en un pilar del anhelado título de la Serie Mundial en este año; el jugador sería agente libre a finales de temporada.

Peralta lideró la Liga Nacional en las victorias de la temporada pasada, logró ser nominado por segunda ocasión al Juego de Estrellas, cuando tuvo un récord de 17-6, su efectividad fue de 2.70 y logró ser quinto en la votación del Premio Cy Young (distinción para el mejor lanzador de la temporada en la MLB).

La llegada del abridor a los Mets se da luego de que tuviera la mejor temporada de su carrera en 2025 con Milwaukee Brewers. Además de los números asombrosos ya publicados, tuvo números claves que le dejaron 204 ponches y 33 aperturas, todo esto además de hacer que su equipo quedara campeón.

¿Quiénes son los prospectos de los que prescinden en New York Mets?

Por su parte, Jett Williams, de 22 años, era uno de los prospectos más altos, luego de estar calificado en el top 3 de juveniles del equipo y estar en el top 30 de toda la MLB.

Williams mostró habilidades importantes en bateo y velocidad, además de su potencial físico y atlético.

Jett Williams, jugador traspasado a los Brewers. Foto: Minor League Baseball via Getty

El otro jugador que ahora hará parte de los Brewers es Brandon Sproat, quien tiene 25 años y fue uno de los principales prospectos de pitcheo, estando en el top 5 del club en 2025.

Sproat debutó en 2025 con cuatro aperturas, mostrando un gran potencial, con posibilidad de pulir en su control y consistencia.