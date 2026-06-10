EE. UU. ataca a Irán y Trump envía mensaje al mundo: “Aviones de combate operando en los cielos”

Estados Unidos reanudó este miércoles, 10 de junio, sus bombardeos contra Irán tras las advertencias del presidente Donald Trump, que acusó a Teherán de burlarse de su país al demorarse en cerrar un acuerdo de paz.

¿Por qué Hezbolá es importante para la estrategia de política exterior de Irán?

Es el segundo día consecutivo de ataques contra la república islámica, tras el derribo de un helicóptero estadounidense el lunes, a causa de un dron iraní.

Las fuerzas estadounidenses iniciaron “ataques adicionales en legítima defensa, contra múltiples objetivos en Irán”, señaló el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

“Estos ataques constituyen una respuesta a la agresión injustificada y persistente de Irán”, añadió en X.

Antes, Trump había advertido que Estados Unidos iba a golpear “muy duro” a Irán. “Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles”, declaró el mandatario a periodistas en el Despacho Oval.

Trump afirma que Estados Unidos reanudará los ataques contra Irán

Por su parte, Irán que atacó dos embarcaciones que intentaban atravesar por el estrecho de Ormuz, y advirtió que hostigará a cualquier barco que transite por ese paso marítimo.

La Armada iraní, citada por la televisión estatal Irib y la agencia Mehr, anunció que había alcanzado “dos buques que intentaban cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz”.

En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

“Cualquier barco que transite por el estrecho de Ormuz será blanco” de ataques, según declaraciones del Estado Mayor iraní recogidas por la agencia Tasnim. El ejército advirtió también que el paso está “completamente cerrado a cualquier tipo de barco”.

Cabe recordar que la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases de Estados Unidos en Bahréin, Jordania y Kuwait, en “represalia” por las agresiones perpetradas horas antes por Washington contra diversos enclaves de la República Islámica.

Trump había anunciado el martes un “acuerdo muy, muy bueno” con Teherán en “dos o tres días”, pero la madrugada del miércoles hubo fuego cruzado.

También dijo estar dispuesto a lanzar ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes.

“Las infraestructuras críticas son vitales. Las amenazas de atacarlas (...) no son una demostración de fuerza, sino un signo de desesperación”, afirmó el presidente iraní Masud Pezeshkian en X.

زیرساخت‌های حیاتی، شریان‌های زندگی مردم‌اند. تهدید به هدف قرار دادن آنها از شبکه‌های حمل و نقل تا صنعت برق و آب نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است.

ایران با تکیه بر دانش و توان متخصصان، وحدت ملی و همبستگی، در برابر هر فشار و تهدیدی استوار خواهد ماند. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 10, 2026

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, declaró por su parte que “ningún acuerdo puede alcanzarse bajo amenazas, intimidación o uso de la fuerza”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó el miércoles a los libaneses a sumarse a la lucha de Israel contra Hezbolá, al afirmar que su país ha sido “tomado como rehén” por este grupo islamista proiraní.

Tras bombardeos israelíes sobre Beirut, primero Irán y luego Israel llevaron a cabo ataques recíprocos el domingo y el lunes, por primera vez desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril.

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el miércoles 3 de junio de 2026, en Washington Foto: AP Photo/Alex Brandon

Teherán exige que Líbano, donde Hezbolá se enfrenta desde el 2 de marzo a Israel, sea incluido en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Con información de AFP y Europa Press*