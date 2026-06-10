Trump afirma que Estados Unidos reanudará los ataques contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que reanudará los ataques contra Irán y acusó a los negociadores de Teherán de retrasar deliberadamente las conversaciones de paz.

Trump afirma que Irán “ha tardado demasiado en negociar” y advierte que deberá “pagar el precio”

“Vamos a atacarlos… atacarlos muy duro”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. “Estuvimos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles”.

“Llevo varios meses trabajando en esto y deberían firmar el acuerdo. Es un buen acuerdo. De hecho, no les da derecho a tener armas nucleares; al contrario, les prohíbe totalmente tener armas nucleares”, ha indicado Trump.

Además, insistió en que el objetivo de las conversaciones es “muy simple”: Irán “no puede tener un arma nuclear, y no la tendrá”, algo que, según el mandatario estadounidense, Teherán ya aceptó durante las negociaciones.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

En este contexto, Trump defendió el documento que impulsa su administración y aseguró que contempla “consecuencias reales” en caso de incumplimiento. También aprovechó para criticar el acuerdo alcanzado durante el gobierno de Barack Obama hace una década.

“Fue uno de los peores y más absurdos documentos que he visto jamás”, dijo sobre el Plan de Acción Integral Conjunto.

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Asimismo, Trump recordó que mantiene sobre la mesa la posibilidad de ordenar ataques contra puentes e instalaciones eléctricas iraníes, una medida con la que ya había amenazado antes del alto el fuego, aunque finalmente no la ejecutó.

“No voy a decírtelo. Pero puedo hacerlo”, dijo Trump a AFP cuando se le preguntó sobre un informe de Fox News según el cual estaba evaluando esos planes.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

De igual forma, el ejército estadounidense informó que dejó fuera de servicio a un petrolero en el golfo de Omán cuando, según Washington, intentaba transportar crudo iraní en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La noche del lunes, “una aeronave estadounidense disparó municiones de precisión contra la sala de máquinas del barco después de que la tripulación desobedeciera reiteradamente las instrucciones de las fuerzas estadounidenses”, señaló el comando estadounidense para Oriente Medio (Centcom), en una publicación en X.

El mando militar identificó la embarcación como el M/T Settebello, un petrolero con pabellón de Palaos.

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Los nuevos roces entre Washington y Teherán ocurren mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

Sin embargo, pese a que Trump insiste desde hace semanas en que las conversaciones se encuentran en su “recta final”, ambas partes todavía no han logrado cerrar un entendimiento definitivo.

*Con información de AFP.