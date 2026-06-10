Trump afirma que Irán “ha tardado demasiado en negociar” y advierte que deberá “pagar el precio”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán dejó pasar demasiado tiempo para negociar un acuerdo sobre el conflicto en Oriente Medio y advirtió que ahora “tendrá que pagar el precio”.

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La publicación de Trump en su red Truth Social, donde afirmó que las fuerzas armadas iraníes han sido “completamente derrotadas”, se dio después de que ambos países intercambiaran los ataques más intensos desde el alto el fuego en abril.

“¡¡¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!”, escribió el mandatario estadounidense.

De igual forma, Trump dijo a Fox News en una entrevista telefónica que como las conversaciones de paz no han avanzado, está cada vez más cerca de atacar centrales eléctricas y puentes en Irán.

“Puede que siga adelante”, dijo Trump citado por Fox. “Tuvieron la oportunidad de firmar un acuerdo y sobrevivir”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Las palabras de Trump se producen luego de que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmara el martes por la noche una serie de ataques con “munición de precisión” contra varios objetivos en Irán, cerca del estrecho de Ormuz.

Según Washington, la operación respondió a un incidente ocurrido en la zona en el que se vio involucrado un helicóptero militar estadounidense.

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Irán respondió con una oleada de drones y misiles dirigidos contra bases estadounidenses en la región. Tras los ataques, Jordania y Bahréin informaron que interceptaron proyectiles en sus espacios aéreos, mientras que Kuwait activó sus sistemas de defensa antiaérea.

En medio de la escalada, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, acusó a Estados Unidos de perjudicar los esfuerzos diplomáticos con sus recientes acciones militares.

“Los procesos diplomáticos requieren un espacio mínimo para avanzar, pero Estados Unidos, con sus mensajes contradictorios, sus frecuentes cambios de postura y las violaciones del alto el fuego, así como el régimen sionista, con sus reiteradas violaciones del alto el fuego en Líbano, socavan este proceso”, declaró Bagaei a la televisión pública iraní.

Los nuevos enfrentamientos se registran apenas un día después de que Trump asegurara que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz estaban “en la recta final”.

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El presidente estadounidense incluso afirmó que el acuerdo podría concretarse “en dos o tres días”, tras los intercambios de ataques entre fuerzas iraníes e israelíes ocurridos entre el domingo y el lunes.

La nueva escalada militar pone en duda esas perspectivas y aumenta la incertidumbre sobre la posibilidad de una solución negociada a corto plazo.

*Con información de AFP y EuropaPress.