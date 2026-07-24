Donald Trump sorprende con dura advertencia a China y Rusia en pleno conflicto con Irán: “Sería muy malo para ellos”

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a China y Rusia que no vendan armas a Irán, y aseguró que confía en las garantías de Xi Jinping y Vladimir Putin de que todavía no lo estaban haciendo.

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“Dos grandes países, de los que la gente habla a menudo en relación con Irán, en mi opinión, no están participando” en la venta de armas, dijo Trump en su red Truth Social.

“Si lo hicieran, sería muy malo para ellos; ciertamente no sería de su interés”, añadió.

El comentario de Trump en Truth Social se produce después de informes de prensa sobre presuntas investigaciones de Washington acerca de si Moscú y Pekín están proporcionando a Irán información de objetivos, tras una serie de ataques contra bases estadounidenses.

El líder estadounidense dijo que el presidente chino, Xi, le había asegurado cuando se reunieron en Pekín en mayo que no armaría a Irán bajo ninguna circunstancia, y añadió: “Teniendo en cuenta nuestra relación, le creo”.

Trump señaló que Putin había hecho una promesa similar a pesar de la guerra en Ucrania.

“Él entiende que yo no vendo armas a Ucrania, sino a países de la OTAN. Ellos pagan el precio por entero y, sobre cómo se distribuyen esas armas, no tengo ni idea”, dijo Trump.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin y el de China, Xi Jinping, durante la ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo. Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik K

Trump ha adoptado frecuentemente un tono más deferente hacia Xi y Putin que hacia los propios aliados de Washington, afirmando que deben ser respetados como líderes de grandes potencias mundiales.

Con estas declaraciones, el jefe de la Casa Blanca ha querido dejar claro que “dos de los grandes países que hablan de vez en cuando sobre Irán no están participando” en el conflicto, pero ha matizado que “si lo hicieran, sería muy malo para ambos, algo que desde luego no iría a favor de sus mejores intereses”.

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Entre tanto, las autoridades iraníes dijeron que Estados Unidos atacó un cuartel de los Guardianes de la Revolución en la provincia de Guilán, informó la prensa estatal.

“Esta mañana, un cuartel general de las fuerzas navales del CGRI en Zibakenar fue atacado por proyectiles del enemigo estadounidense, que dañaron parte del equipamiento del complejo”, declaró Alí Baqeri, vicegobernador de la provincia, citado por la agencia de noticias oficial IRNA.

Finalmente, el jefe de la diplomacia iraní afirmó este viernes que cualquier país que participe, coopere o ayude a Estados Unidos será considerado responsable de los ataques contra la república islámica.

Donald Trump sigue intensificando los ataques a Irán Foto: AP, Adobe

“Cualquier participación, cooperación o ayuda en la comisión de una agresión contra Irán acarreará la responsabilidad internacional de las partes implicadas”, aseguró Abás Araqchi desde una cumbre en Kirguistán.