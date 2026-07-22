Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, vuelve a pedir el arresto de Benjamín Netanyahu en su visita a EE. UU.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo el martes que su oficina no tiene autoridad para ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y pidió a las autoridades federales estadounidenses que intervengan para detenerlo, a pesar del rechazo del presidente Trump.

“Mi administración ha examinado todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York puede ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamín Netanyahu viniera aquí”, dijo Mamdani en un breve mensaje en video publicado en las redes sociales.

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“Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y los llamo a que se unan a la CPI y ejecuten esta orden”, agregó el mandatario de la ciudad estadounidense.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Foto: AFP

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, afirmó en 2024 que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva de Israel en Gaza, emprendida tras el brutal ataque transfronterizo perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, prometió el lunes que el primer ministro israelí no sería detenido si asistía a la cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas, programada para septiembre en Nueva York.

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“No será arrestado, de ninguna manera, forma o figura, mientras esté en los Estados Unidos de América”, aseveró Trump en las redes sociales. “Está luchando contra la República Islámica de Irán”.

Donald Trump rechazó la petición de arrestar a Benjamín Netanyahu. Foto: Getty Images

En el video, Mamdani dijo que “cualquiera con sus ojos, con su corazón, con su conciencia, debería reconocer la devastación que (Netanyahu) ha causado y entender que le corresponde estar ante un tribunal de justicia”.

“Coincido con la CPI en que Benjamín Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, como también lo creo en el caso de cualquier otra persona acusada por la CPI”, añadió. “Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya”, había dicho Mamdani el sábado a The New York Times. “Es un criminal de guerra”.

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La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu respondió con críticas contra Mamdani y el tribunal internacional de La Haya, y afirmó que la CPI no tiene jurisdicción en Estados Unidos ni en Israel.

Con información de AFP.