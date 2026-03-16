Zohran Mamdani desata polémica por la nueva Oficina de Asuntos LGBTQIA+ de Nueva York

La administración de la ciudad de Nueva York anunció recientemente la creación de una nueva estructura institucional enfocada en la población LGBTQIA+.

El alcalde, Zohran Mamdani, firmó una orden ejecutiva el pasado viernes para establecer oficialmente la Oficina del Alcalde para Asuntos LGBTQIA+, una dependencia que busca coordinar políticas públicas dirigidas a esta comunidad en diferentes agencias del gobierno municipal.

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La nueva oficina tiene como objetivo supervisar iniciativas destinadas a garantizar servicios y protección para la población perteneciente a la comunidad en la ciudad, incluyendo acciones contra la discriminación, apoyo en áreas como vivienda y empleo, y coordinación entre entidades municipales que atienden a esta comunidad.

Según la administración actual, el proyecto también busca reforzar la idea de Nueva York como un espacio de protección para esta población en un contexto nacional en que varios estados han impulsado políticas restrictivas hacia personas transgénero.

Zohran Mamdani pone en marcha la nueva oficina para la comunidad LGTBIQA+ (Photo by ANGELA WEISS / AFP) Foto: AFP

Quién dirige la nueva oficina de Asuntos LGBTQIA+ de Nueva York

El alcalde designó como directora inaugural a Taylor Brown, una abogada especializada en derechos civiles que se desempeñaba como asistente del fiscal general en el Buró de Derechos Civiles del estado de Nueva York. Con su nombramiento, se convirtió en la primera persona abiertamente transgénero en dirigir una oficina o agencia del gobierno de la ciudad de Nueva York, además de ser la funcionaria trans de mayor rango en la historia del gobierno municipal.

Brown tiene experiencia en defensa legal de derechos LGBTQIA+ y ha trabajado con organizaciones como la ACLU, Lambda Legal y la National LGBTQ+ Task Force. En su mensaje tras el nombramiento, declaró que se siente orgullosa de asumir el cargo y que trabajará para garantizar que la ciudad siga siendo un espacio seguro para personas históricamente discriminadas.

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Por su parte, el alcalde Mamdani afirmó que el gobierno de la ciudad tiene la responsabilidad de proteger a todos los habitantes sin importar su identidad o orientación. Declaró que “la ciudad de Nueva York se enorgullece de su comunidad LGBTQIA+ y se negará a negar atención médica, seguridad o dignidad a nadie por motivos de su identidad”. El alcalde también señaló que con la creación de esta oficina busca garantizar que la comunidad LGBTQIA+ “no solo sea celebrada, sino protegida”.

Reacciones frente a la nueva agenda dentro del gobierno

Algunos funcionarios estatales y municipales han respaldado la medida. Por ejemplo, la asambleísta estatal Jessica González-Rojas afirmó que el nombramiento de Brown representa un avance significativo en materia de representación política. Al igual que la concejal Sandy Nurse, presidenta del Comité de Derechos Civiles del Concejo Municipal, describió la creación de la oficina como un paso importante para hacer la ciudad “más segura y habitable” para personas LGBTQIA+.

La nueva líder, Taylor Brown, se presentó acompañada del alcalde Zohran Mamdani. Foto: Captura de FOX News

Aunque la iniciativa ha sido celebrada por organizaciones de derechos civiles, también ha generado críticas en algunos sectores políticos y comentaristas conservadores. Analistas como Joseph Figliolia han señalado que “elementos de la plataforma LGBTQ del alcalde electo están igualmente alejados de las realidades del desarrollo de niños y adolescentes”.

En redes ha saltado la polémica debido a que la ciudad afronta un déficit fiscal de más de 2.000 millones de dólares y esta nueva oficina significará una inversión mínima de 60 millones de dólares para su puesta en acción, sin contar con los costos para mantener año con año su operación. “Más desperdicio del dinero de los contribuyentes. ¿Por qué no simplemente rogarle al gobierno federal cuatro dólares más?”, afirmó un usuario en X.