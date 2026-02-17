Mundo

Alcalde de Nueva York nombra a activista colombiana en importante cargo de gobierno de la ciudad. ¿De quién se trata?

Tras el nombramiento de Zohran Mamdani, la mujer con más de 20 años de carrera en Estados Unidos llega para luchar por los derechos de los inmigrantes.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de febrero de 2026, 8:30 p. m.
Ana Maria Archila, activista colombo-estadounidense.
Ana Maria Archila, activista colombo-estadounidense. Foto: The Washington Post via Getty Im

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sumó este martes, 17 de febrero, a una de las figuras más visibles del activismo migrante y laboral en la ciudad a su equipo de gobierno. La colombiana Ana María Archila fue designada como nueva comisionada de Asuntos Internacionales, un nombramiento que consolida el sello progresista de la actual administración municipal.

Archila, con más de dos décadas de trayectoria en organizaciones de derechos de inmigrantes y justicia económica, deja la codirección del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York para asumir un cargo clave en la proyección global de la ciudad.

¿Qué piensa Zohran Mamdani, el alcalde “socialista” de Nueva York, sobre Nicolás Maduro? Esto dijo

Desde su nueva posición será el principal enlace entre Nueva York y el cuerpo diplomático acreditado ante Naciones Unidas, además de coordinar la relación con el Departamento de Estado y asesorar a agencias municipales en asuntos internacionales. También estará a cargo de programas de liderazgo como Embajadores Jóvenes de Nueva York, una iniciativa orientada a formar nuevas generaciones con vocación global.

Ana Maria Archila
Ana Maria Archila Foto: Getty Images for CPD Action

Archila ha sido una figura central en las luchas por la reforma migratoria, la licencia por enfermedad remunerada, el aumento del salario mínimo y la aprobación de la Ley Dream estatal. En 2022 dio el salto electoral al postularse como candidata a vicegobernadora de Nueva York, logrando más de 213.000 votos en su primera campaña.

Mundo

¿Marco Rubio o J. D. Vance? Así están las opciones de Donald Trump para su sucesor en la Presidencia; esto dicen las encuestas

Estados Unidos

Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, lanza dura crítica a la IA, “hay muchas cosas que nos preocupan”

Estados Unidos

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

Mundo

El descubrimiento del milenio: encuentran 1000 toneladas de oro y le corresponde todo a un solo país

Estados Unidos

Inesperado giro en caso Maduro: justicia de Estados Unidos hace importante anuncio

Mundo

Desde reuniones secretas hasta escándalos sexuales: las polémicas que le costaron la Presidencia de Perú a José Jerí

Estados Unidos

Mardi Gras 2026: conozca qué es esta colorida celebración y si es feriado en Estados Unidos

Estados Unidos

Nueva York impulsa el NYC Free Tax Prep: ¿de qué se trata y cómo acceder?

Estados Unidos

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

Noticias Estados Unidos

Zohran Mamdani: Nueva York tiene desde este 1 de enero un alcalde migrante, musulmán y socialista. Así fue su posesión

Para Mamdani, su incorporación responde a una visión de ciudad anclada en el legado inmigrante de Nueva York. El alcalde destacó que la activista ha contribuido a impulsar un movimiento que “prioriza a los trabajadores” y que su liderazgo aportará “claridad moral” a la política exterior municipal.

La ‘migración Mamdani’: ricos neoyorquinos huyen a Florida ante el miedo a nuevos impuestos

Archila, por su parte, aseguró que buscará fortalecer los vínculos con misiones diplomáticas y gobiernos en un contexto global marcado por la desigualdad, el cambio climático y el retroceso democrático. “Nueva York debe seguir siendo un lugar donde todos puedan vivir con dignidad”, afirmó al aceptar el cargo.

Alcalde electo de Nueva York
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, fue quien anunció el nombramiento. Foto: AFP

Frankie Miranda, presidente de la Hispanic Federation, sostuvo que la ciudad tendrá una voz más fuerte en el escenario internacional bajo su liderazgo. Murad Awawdeh, de la Coalición de Inmigración de Nueva York, consideró que su trayectoria demuestra una capacidad probada para conectar políticas públicas con las necesidades de la comunidad.

También se pronunció Maurice Mitchell, director nacional del Partido de las Familias Trabajadoras, quien calificó el nombramiento como un paso coherente en el nuevo momento político que atraviesa la ciudad. El exembajador Patrick Gaspard señaló que Archila representa un liderazgo preparado para enfrentar desafíos transnacionales como la migración y la desigualdad económica.

Más de Mundo

Marco Rubio y JD Vance

¿Marco Rubio o J. D. Vance? Así están las opciones de Donald Trump para su sucesor en la Presidencia; esto dicen las encuestas

JD Vance critica la Inteligencia Artificial, aunque reconoce sus bondades.

Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, lanza dura crítica a la IA, “hay muchas cosas que nos preocupan”

x

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

a

El descubrimiento del milenio: encuentran 1000 toneladas de oro y le corresponde todo a un solo país

Manifestantes sostienen pancartas en apoyo al destituido presidente venezolano Nicolás Maduro frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, mientras Maduro aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York.

Inesperado giro en caso Maduro: justicia de Estados Unidos hace importante anuncio

El presidente interino de Perú, José Jeri, habla con legisladores en el Congreso en Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Desde reuniones secretas hasta escándalos sexuales: las polémicas que le costaron la Presidencia de Perú a José Jerí

Desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans, con disfraces, carrozas y música que atraen a miles de visitantes cada año

Mardi Gras 2026: conozca qué es esta colorida celebración y si es feriado en Estados Unidos

a

Ramadán 2026: ¿cuándo empieza y qué significa el mes sagrado del Islam?

El presidente de Perú, José Jerí, declaró el estado de emergencia en el país. (Photo by CONNIE FRANCE / AFP)

Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí; el país tendrá a su octavo mandatario en diez años

Noticias Destacadas