El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sumó este martes, 17 de febrero, a una de las figuras más visibles del activismo migrante y laboral en la ciudad a su equipo de gobierno. La colombiana Ana María Archila fue designada como nueva comisionada de Asuntos Internacionales, un nombramiento que consolida el sello progresista de la actual administración municipal.

Archila, con más de dos décadas de trayectoria en organizaciones de derechos de inmigrantes y justicia económica, deja la codirección del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York para asumir un cargo clave en la proyección global de la ciudad.

Desde su nueva posición será el principal enlace entre Nueva York y el cuerpo diplomático acreditado ante Naciones Unidas, además de coordinar la relación con el Departamento de Estado y asesorar a agencias municipales en asuntos internacionales. También estará a cargo de programas de liderazgo como Embajadores Jóvenes de Nueva York, una iniciativa orientada a formar nuevas generaciones con vocación global.

Ana Maria Archila Foto: Getty Images for CPD Action

Archila ha sido una figura central en las luchas por la reforma migratoria, la licencia por enfermedad remunerada, el aumento del salario mínimo y la aprobación de la Ley Dream estatal. En 2022 dio el salto electoral al postularse como candidata a vicegobernadora de Nueva York, logrando más de 213.000 votos en su primera campaña.

Para Mamdani, su incorporación responde a una visión de ciudad anclada en el legado inmigrante de Nueva York. El alcalde destacó que la activista ha contribuido a impulsar un movimiento que “prioriza a los trabajadores” y que su liderazgo aportará “claridad moral” a la política exterior municipal.

Archila, por su parte, aseguró que buscará fortalecer los vínculos con misiones diplomáticas y gobiernos en un contexto global marcado por la desigualdad, el cambio climático y el retroceso democrático. “Nueva York debe seguir siendo un lugar donde todos puedan vivir con dignidad”, afirmó al aceptar el cargo.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, fue quien anunció el nombramiento. Foto: AFP

Frankie Miranda, presidente de la Hispanic Federation, sostuvo que la ciudad tendrá una voz más fuerte en el escenario internacional bajo su liderazgo. Murad Awawdeh, de la Coalición de Inmigración de Nueva York, consideró que su trayectoria demuestra una capacidad probada para conectar políticas públicas con las necesidades de la comunidad.

También se pronunció Maurice Mitchell, director nacional del Partido de las Familias Trabajadoras, quien calificó el nombramiento como un paso coherente en el nuevo momento político que atraviesa la ciudad. El exembajador Patrick Gaspard señaló que Archila representa un liderazgo preparado para enfrentar desafíos transnacionales como la migración y la desigualdad económica.