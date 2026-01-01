MUNDO

Zohran Mamdani: Nueva York tiene desde este 1 de enero un alcalde migrante, musulmán y socialista. Así fue su posesión

El presidente Trump lo ha llamado “lunático comunista” y él, a su vez, le ha dicho fascista.

1 de enero de 2026
"Es realmente un honor y el privilegio de una vida", declaró Mamdani a los periodistas tras convertirse en alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos. (Photo by Amir Hamja / POOL / AFP)
"Es realmente un honor y el privilegio de una vida", declaró Mamdani a los periodistas tras convertirse en alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos.

Zohran Mamdani, joven promesa de la izquierda estadounidense, asumió este miércoles como alcalde de Nueva York, un cargo que seguramente lo enfrentará con el presidente Donald Trump.

Tras la medianoche, mientras decenas de miles de personas celebraban la llegada de 2026 en Times Square, Mamdani prestó juramento en Old City Hall, una histórica estación de metro de Manhattan en desuso. Será el primer alcalde musulmán de Nueva York.

La elección del lugar, una obra maestra arquitectónica, no es casual: refleja su compromiso con la clase trabajadora, dijo su oficina. El demócrata de 34 años hizo campaña con la promesa de bajar el costo de vida.

“Es realmente un honor y el privilegio de una vida”, declaró Mamdani a los periodistas tras convertirse en alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos. Mamdani, prácticamente desconocido hace un año, tendrá ahora que cumplir su ambicioso programa, que prevé congelación de alquileres, guarderías infantiles y autobuses públicos gratuitos.

Zohran Mamdani, el ‘socialista’ musulmán elegido como el nuevo alcalde de Nueva York: esta es su historia

La actitud de Trump podría ser decisiva. El republicano, también neoyorquino, ha criticado repetidamente a Mamdani, pero ambos mantuvieron un encuentro sorprendentemente cordial en la Casa Blanca en noviembre. “No podría haber salido mejor desde la perspectiva de Mamdani”, opinó Lincoln Mitchell, analista político y profesor de la Universidad de Columbia.

Pero advirtió que su relación podría agriarse rápidamente.

Un posible foco de tensión serían las redadas migratorias de Trump porqué Mamdani, de origen indio, ha prometido proteger a las comunidades inmigrantes.

Antes de la votación del 4 de noviembre, el presidente también amenazó con recortar la financiación federal para Nueva York si ganaba Mamdani, a quien llamó “lunático comunista”.

El alcalde ha dicho que cree que Trump es un fascista.

Fiesta de barrio

Mamdani iniciará su mandato de cuatro años tras jurar ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien condenó a Trump por fraude en 2024.

El jueves a mediodía habrá otra ceremonia de investidura en la alcaldía, presidida por dos figuras de la izquierda estadounidense, el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, en presencia de 4.000 invitados.

Mamdani se mudará de su apartamento alquilado en Queens a la lujosa residencia oficial en Manhattan por razones de seguridad, según dijo.

Zohran Mamdani hará una fiesta en Brooklyn en su primer día como alcalde electo de Nueva York: estas fueron sus declaraciones previas

Nacido en Uganda en una familia de origen indio, Mamdani se mudó a Nueva York a los siete años y se educó en prestigiosas escuelas, con una trayectoria relativamente breve en política: fue legislador del estado de Nueva York antes de ser elegido alcalde.

Para compensar su falta de experiencia se ha rodeado de asesores que trabajaron para alcaldes anteriores y en el gobierno del expresidente Joe Biden. También ha abierto un diálogo con líderes empresariales.

Defensor de la causa palestina y muy crítico con Israel, Mamdani deberá tranquilizar a la comunidad judía respecto a su liderazgo inclusivo. Recientemente, una colaboradora renunció a acompañarlo en la alcaldía al conocerse que había publicado mensajes antisemitas años atrás.

*Reportaje de AFP

