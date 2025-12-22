Zohran Mamdani hará una fiesta en Brooklyn en su primer día como alcalde electo de Nueva York: estas fueron sus declaraciones previas

Este lunes, 22 de diciembre, el alcalde electo de Nueva York, Zhoran Mamdani convocó a la prensa para dar pistas de lo que será su administración en la importante ciudad estadounidense, desde el próximo primero de enero.

Entre las declaraciones, Mamdani nombró Sam Levine, como comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York, un departamento clave en la nueva administración, teniendo en cuenta el enfoque desde el discurso y las propuestas del gobernador electo.

Sam Levine, ex director federal de protección al consumidor en EE. UU. Foto: Getty Images

Zohran Mamdani se refirió al uso de la inteligencia artificial para mejorar la seguridad en su estado, Nueva York. La actual alcaldía de Eric Adams logró reducir homicidios y tiroteos en 2025, según la policía (NYPD) llegó a cifras históricas, resaltando el periodo de enero a octubre, en la que se logró el record más bajo de incidentes y víctimas de disparos más bajos de la historia del estado norteamericano.

Desde su campaña, propuso crear un Departamento de Seguridad comunitaria, que asigne a civiles profesionales a respuestas no violentas y que la línea 911 no esté tan saturada. Además de retirar policías que están en algunas funciones sociales para que se dediquen a combatir la inseguridad, mientras las labores sociales se colocan a cargo de embajadores civiles entrenados

La campaña del líder de extrema izquierda propuso congelar el alquiler de viviendas, construir 200.000 viviendas financiadas por el estado, gratuidad en los autobuses de la ciudad, entre muchas otras propuestas, se enfrentará a una realidad a partir del inicio del 2026.

¿Cómo será y quién estará en su primer evento oficial como alcalde de Nueva York?

El equipo del alcalde electo de Nueva York, declaró este domingo, 21 de diciembre de 2025 que el 1 de enero de 2026, al momento de asumir su nuevo rol de estado, va a celebrar con una fiesta popular en Broadway.

Lo juramentará su ídolo, Bernie Sanders, uno de los políticos más influyentes en la ideología socialista de EE. UU. Esta ceremonia se realizará el jueves, primero de enero de 2026, a la media noche en la “fiesta callejera” de Broadway.

Bernie Sanders ha acompañado en algunos eventos. Foto: Getty Images

El gobernador electo jurará su cargo en escalinatas y llamó a sus electores a estar presentes: “Los neoyorquinos trabajadores son el eje de nuestra agenda y los invitamos a unirse a nosotros para dar la bienvenida a esta nueva era política en el Ayuntamiento”.

El equipo del alcalde electo, Zohran Mamdani, el contralor electo, Mark Levine y el defensor del pueblo, Jumaane Williams, crearon una página web para que, a través de ella, puedan inscribirse los ciudadanos interesados en asistir al evento.