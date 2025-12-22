Estados Unidos

Zohran Mamdani hará una fiesta en Brooklyn en su primer día como alcalde electo de Nueva York: estas fueron sus declaraciones previas

El discurso se dio nueve días antes de su posesión, que será el 1 de enero de 2026.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025, 9:32 p. m.
Zohran Mamdani hizo el anuncio.
Zohran Mamdani hizo el anuncio. Foto: GETTY

Este lunes, 22 de diciembre, el alcalde electo de Nueva York, Zhoran Mamdani convocó a la prensa para dar pistas de lo que será su administración en la importante ciudad estadounidense, desde el próximo primero de enero.

Entre las declaraciones, Mamdani nombró Sam Levine, como comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York, un departamento clave en la nueva administración, teniendo en cuenta el enfoque desde el discurso y las propuestas del gobernador electo.

Sam Levine, Nueva York
Sam Levine, ex director federal de protección al consumidor en EE. UU. Foto: Getty Images

Zohran Mamdani se refirió al uso de la inteligencia artificial para mejorar la seguridad en su estado, Nueva York. La actual alcaldía de Eric Adams logró reducir homicidios y tiroteos en 2025, según la policía (NYPD) llegó a cifras históricas, resaltando el periodo de enero a octubre, en la que se logró el record más bajo de incidentes y víctimas de disparos más bajos de la historia del estado norteamericano.

Desde su campaña, propuso crear un Departamento de Seguridad comunitaria, que asigne a civiles profesionales a respuestas no violentas y que la línea 911 no esté tan saturada. Además de retirar policías que están en algunas funciones sociales para que se dediquen a combatir la inseguridad, mientras las labores sociales se colocan a cargo de embajadores civiles entrenados

Avión logra aterrizar sin piloto por primera vez tras una emergencia en pleno vuelo: el histórico momento quedó en video

Estados Unidos exige a patrocinadores de inmigrantes pagar beneficios públicos de sus apoyados

Trump logra acuerdo histórico: 14 grandes farmacéuticas aceptan bajar precios de medicamentos en EE. UU.

Trump arremete contra energías renovables: suspende permisos para proyectos eólicos por “riesgos para la seguridad nacional”

Lista de alimentos retirados de acuerdo con la FDA en medio de temporada navideña: quesos, dulces, bebidas, frutos secos y carne, entre los productos implicados

Los cambios clave que debe saber para su declaración de impuestos de 2025 en EE. UU.

Tormenta invernal amenaza los viajes de Navidad en EE. UU. y pone en alerta a millones de viajeros

Esta es la decisión que tomó Rusia tras incautación de buques petroleros por parte de EE. UU. en el Caribe

La campaña del líder de extrema izquierda propuso congelar el alquiler de viviendas, construir 200.000 viviendas financiadas por el estado, gratuidad en los autobuses de la ciudad, entre muchas otras propuestas, se enfrentará a una realidad a partir del inicio del 2026.

¿Cómo será y quién estará en su primer evento oficial como alcalde de Nueva York?

El equipo del alcalde electo de Nueva York, declaró este domingo, 21 de diciembre de 2025 que el 1 de enero de 2026, al momento de asumir su nuevo rol de estado, va a celebrar con una fiesta popular en Broadway.

Lo juramentará su ídolo, Bernie Sanders, uno de los políticos más influyentes en la ideología socialista de EE. UU. Esta ceremonia se realizará el jueves, primero de enero de 2026, a la media noche en la “fiesta callejera” de Broadway.

Bernie Sanders con Zohran Mamdani
Bernie Sanders ha acompañado en algunos eventos. Foto: Getty Images

El gobernador electo jurará su cargo en escalinatas y llamó a sus electores a estar presentes: “Los neoyorquinos trabajadores son el eje de nuestra agenda y los invitamos a unirse a nosotros para dar la bienvenida a esta nueva era política en el Ayuntamiento”.

El equipo del alcalde electo, Zohran Mamdani, el contralor electo, Mark Levine y el defensor del pueblo, Jumaane Williams, crearon una página web para que, a través de ella, puedan inscribirse los ciudadanos interesados en asistir al evento.

Noticias Destacadas