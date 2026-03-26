Este es el país latinoamericano en el que una empresa de EE. UU. invertirá 600 millones de dólares construyendo un puerto espacial

La empresa aeroespacial estadounidense Launch On Demand Holdings anunció este jueves que tiene previsto iniciar, a finales de este año, la construcción de un puerto espacial en República Dominicana por 600 millones de dólares.

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La compañía privada está dirigida por el coronel retirado del Ejército norteamericano Burton Catledge; según lo que se ha indicado, el puerto se construirá cerca de la frontera con Haití, gracias a la financiación de una firma de capital privado no revelada.

República Dominicana será el país que recibirá inversión norteamericana para construcción de puerto espacial. Foto: Ministerio de Turismo de República Dominicana

Esta inversión estratégica tiene como objetivo competir con China en la carrera espacial. Estados Unidos, en repetidas ocasiones, busca adelantarse y contrarrestar cualquier movimiento que efectúe el gigante asiático.

En este sentido, un informe del Congreso de Estados Unidos sostiene que el ‘gigante asiático’ ha financiado y construido, al menos, 11 estaciones terrestres, instalaciones de seguimiento de satélites y radiotelescopios en toda Latinoamérica.

“China ha estado construyendo instalaciones de doble uso de acceso al espacio por todas partes. Queremos mantener a este tipo de actores fuera del hemisferio occidental, queremos trabajar para contrarrestarlo”, ha afirmado Catledge en una entrevista recogida por Bloomberg.

Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha calificado el proyecto como prioritario para el país, ante su aspiración de diversificar la economía más allá del turismo y la minería. No obstante, el Gobierno no subvencionará el plan.

Esto, aunque también es un movimiento estratégico realizado por la empresa en el sector aeroespacial, traerá beneficios para el país latinoamericano, pues un proyecto de este tipo genera nuevas oportunidades de trabajo que ayudan a fortalecer la economía.

Además, esto se da en el marco de la carrera espacial que ha emprendido Estados Unidos. Se acerca el despegue de la tan esperada misión Artemis II, la cual pretende sobrevolar la Luna, sin realizar alunizaje, con cuatro astronautas, algo que no se ha hecho en cinco décadas.

Misión Artemis II Foto: AFP

La misión contará con tres astronautas estadounidenses, incluida una mujer, y un astronauta canadiense. Según el cronograma, despegaría el próximo 1 de abril y duraría aproximadamente 10 días.

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En diciembre de 2025, el presidente norteamericano Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que se plantea una hoja de ruta a cinco años en materia espacial.

Allí también se hace explícito el deseo de ser el primer país en llegar a Marte.

*Con información de Europa Press.