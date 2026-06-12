Juez de EE. UU. rechaza frenar el retiro del nombre de Trump de un importante centro cultural

Un juez federal de Estados Unidos rechazó este viernes una solicitud presentada por la junta directiva del Kennedy Center y el Departamento de Justicia para frenar la eliminación del nombre del presidente Donald Trump de este reconocido centro de artes escénicas.

Donald Trump toma inesperada decisión para el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026

El juez de distrito Christopher Cooper había ordenado el mes pasado que el nombre del mandatario fuera retirado del emblemático complejo cultural de Washington antes de este viernes.

La junta directiva, compuesta por aliados de Trump, y el Departamento de Justicia acudieron a los tribunales el jueves para pedir que se suspendiera temporalmente la ejecución de esa decisión judicial. Sin embargo, Cooper negó la solicitud y sostuvo que el interés público “rara vez se ve favorecido por la ‘perpetuación’ de una acción gubernamental ‘ilegal’”.

En la sentencia emitida el 29 de mayo, el magistrado concluyó que el cambio de nombre del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas se realizó de forma ilegal y recordó que únicamente el Congreso tiene autoridad para modificar oficialmente la denominación de la institución.

La inclusión del nombre de Donald Trump en la fachada del Kennedy Center desató una batalla judicial y provocó críticas dentro del sector artístico estadounidense. Foto: Getty Images

Por ello, otorgó a la administración un plazo de 14 días para retirar el nombre de Trump tanto de la fachada del edificio como de cualquier material relacionado con el centro.

A comienzos de esta semana, el Kennedy Center eliminó el nombre del presidente de su página web, aunque la inscripción todavía permanece visible en el exterior del edificio.

Aprueban construcción del “Arco del Triunfo” de Trump, pero con importantes cambios al diseño original

Cooper también dictó una medida cautelar temporal contra la orden impulsada por Trump de cerrar el Kennedy Center durante dos años para ejecutar un amplio plan de renovaciones.

Molesto por la decisión judicial, Trump anunció posteriormente que abandonaba el control del centro cultural, cuya dirección asumió al comienzo de su segundo mandato tras nombrarse a sí mismo presidente de la junta directiva.

Así lucía la fachada del Kennedy Center antes de que el nombre de Donald Trump fuera incorporado al emblemático recinto cultural de Washington. Foto: Getty Images

En diciembre, el órgano de gobierno aprobó rebautizar el recinto como “Trump Kennedy Center”, una decisión que llevó a colocar el apellido del presidente en grandes letras sobre la fachada, por encima del nombre de Kennedy.

La medida provocó críticas en el sector cultural y llevó a varios artistas a cancelar las presentaciones que tenían previstas en el recinto.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado diversas iniciativas para incorporar su nombre e imagen en espacios e instituciones oficiales, rompiendo con una tradición política arraigada en Estados Unidos.

Casa Blanca desata polémica tras presentar como “alienígenas” a inmigrantes irregulares

El Instituto de la Paz de Estados Unidos (ya desaparecido) fue renombrado en honor a Trump, mientras que grandes pancartas con su imagen fueron instaladas en los edificios de los departamentos de Justicia y Agricultura.

Además, el gobierno promueve la inclusión del rostro del mandatario en un billete de 250 dólares con motivo del 250.º aniversario de la independencia estadounidense.

*Con información de AFP.