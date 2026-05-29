Casa Blanca desata polémica tras presentar como “alienígenas” a inmigrantes irregulares

La Casa Blanca inauguró este viernes una página web con estética galáctica dedicada a la inmigración irregular, donde describe a millones de indocumentados que viven en Estados Unidos como “aliens” que “viven entre nosotros” sin pertenecer al país.

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El sitio incluye un mapa interactivo de Estados Unidos que supuestamente actualiza en tiempo real el número de arrestos de migrantes indocumentados realizados por las autoridades migratorias.

Con letras verdes fluorescentes sobre un fondo negro, la página adopta una temática inspirada en extraterrestres y fenómenos espaciales. La iniciativa también coincide con el interés del presidente Donald Trump por los supuestos encuentros alienígenas y la reciente desclasificación de miles de documentos relacionados con ese tema.

“Durante 60 años, el gobierno de Estados Unidos ha guardado celosamente un secreto. Los alienígenas han caminado entre nosotros, han vivido en nuestros vecindarios y han interactuado con nosotros en nuestra vida cotidiana” asegura el texto.

“Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado existencias aparentemente humanas y normales”, explica. “Con una excepción: no pertenecen aquí. Millones llegaron amparados por la oscuridad y se incrustaron directamente en nuestra sociedad”, añade el sitio.

Ayer, la Casa Blanca también compartió en X un video en el que se veía cómo un “UFO” abducía a un migrante y lo hacía cruzar una valla, en aparente referencia a la frontera entre Estados Unidos y México.

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En inglés, la palabra “alien” puede traducirse como extraterrestre o alienígena, aunque también se utiliza legalmente para referirse a un extranjero.

Actualmente, cerca de 52 millones de inmigrantes nacidos fuera de Estados Unidos viven en el país, según datos oficiales citados por el centro de análisis Pew Research Center correspondientes a agosto de 2025.

De ese total, casi la mitad obtuvo la ciudadanía estadounidense, mientras que otra cuarta parte posee residencia legal permanente o “green card”. Además, cifras de 2023 indican que alrededor de 14 millones de personas viven de manera irregular en el país, un récord histórico.

Las políticas migratorias impulsadas por Trump, especialmente las redadas masivas y el aumento de deportaciones, han provocado protestas y fuertes tensiones con varios estados gobernados por demócratas, que se niegan a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

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“Si usted ha presenciado una abducción de un alienígena, no se alarme. El alienígena está en buenas manos. Nos encargaremos de él y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen” concluye el texto.

Los visitantes de la página pueden seleccionar cualquier estado del mapa interactivo para consultar el número de detenciones registradas. El gobierno Trump asegura que cerca de tres millones de inmigrantes irregulares ya abandonaron Estados Unidos, de los cuales dos millones salieron voluntariamente y más de 900.000 fueron deportados.

*Con información de AFP.