Aumenta a ocho el número de muertos por accidente químico en planta de Washington

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre el hallazgo de otros seis cuerpos tras la fuga de material químico ocurrida el martes en una fábrica de papel en Washington, con lo que la cifra de muertos aumentó a ocho. Además, tres personas continúan desaparecidas.

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El accidente ocurrió en la planta de Longview, en el estado de Washington, cuando explotó un enorme depósito que almacenaba decenas de miles de litros de una sustancia altamente cáustica.

En un primer momento, los equipos de rescate confirmaron dos fallecidos y descartaron la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

Brad Hannig, jefe del cuerpo de Bomberos de Longview, explicó en una rueda de prensa este jueves que los rescatistas localizaron otros seis cadáveres, elevando el balance de víctimas mortales a ocho.

La planta utilizaba “licor blanco”, una sustancia compuesta por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio empleada para procesar madera y fabricar pulpa de papel. Foto: Captura X @MarioNawfal

“Seguimos trabajando con el forense para notificarlo a las familias”, declaró Hannig, quien además señaló que los equipos de emergencia trabajan en un “entorno de recuperación activo y peligroso” mientras intentan localizar a las personas desaparecidas.

Los rescatistas no habían podido recuperar los cuerpos restantes debido a las dificultades para ingresar completamente al área afectada, ya que la estructura del tanque continúa inestable y aún hay presencia de residuos químicos corrosivos.

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El accidente ocurrió en la empresa Nippon Dynawave Packaging durante un cambio de turno en las primeras horas de la mañana, cuando reventó un depósito de 900.000 galones (3,4 millones de litros) que contenía una gran cantidad de una sustancia conocida como “licor blanco”.

Esta solución altamente alcalina contiene hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, compuestos utilizados para descomponer astillas de madera y producir la pulpa con la que se fabrica el papel.

Para muchos, este accidente químico ya es considerado uno de los peores desastres industriales recientes en Estados Unidos. En ese sentido, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, calificó lo ocurrido como “el incidente industrial con más víctimas en la historia moderna del estado”.

La planta de Longview opera desde 1953 y es considerada una de las industrias más importantes de la ciudad, cuya economía depende en gran parte de la producción de madera y papel.

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Las autoridades aseguraron que el accidente no contaminó el agua potable ni el aire en las zonas cercanas a la planta. “El agua de Longview es segura”, afirmó Chris Collins, director de Obras Públicas de la ciudad, durante la rueda de prensa.

Nippon Dynawave Packaging, filial del grupo japonés Nippon Paper Group, produce 8.000 millones de envases desechables al año para clientes de todo el mundo, según información publicada en su sitio web.

*Con información de AFP.