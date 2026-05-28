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Bernie Moreno, senador de EE. UU., ya está en Colombia para ser observador electoral en las elecciones presidenciales

El congresista estadounidense buscaría también establecer una alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella de cara a una segunda vuelta.

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Redacción Confidenciales
28 de mayo de 2026 a las 10:27 p. m.
Bernie Moreno, senador de Estados Unidos.
Bernie Moreno, senador de Estados Unidos. Foto: GETTY IMAGES

El senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, aterrizó este sábado en Cartagena para cumplir su función como observador electoral en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, según registró el periodista Juan Camilo Merlano. Moreno habría llegado en el avión privado de Dan Newlin, quien estaba previsto como embajador de Estados Unidos en Colombia y con quien el senador mantiene una relación cercana.

Moreno es uno de los 86 funcionarios estadounidenses acreditados por el Consejo Nacional Electoral como observadores informales, tras una solicitud formal de la Embajada de Estados Unidos. Es la primera vez que Washington asume directamente ese rol en unas elecciones presidenciales colombianas.

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Según reportó Merlano, para el lunes por la mañana, el senador tiene previsto participar en un desayuno con los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, con el propósito de promover la unidad entre ambos de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.